【禁蒙面法】新例明晨實施　專家﹕對港股影響有限　籲避地產股

香港政府今日宣布下午3時臨時召開記者會，引起市場人士不少揣測，加劇港股羨勢，至下午2時左右，恒指跌幅加劇至557點，跌至接近25600點水平。其後當政府宣布從明日凌晨起實施「禁蒙面法」，港股跌幅收窄至不足300點收市。市場人士普遍認為事件未必對港股帶來太大影響，惟建議投資者應避開與本港經濟關係較密切的股份。

資深投資者林一鳴表示，消息傳出後恒指一度急跌400點，但記者會僅公布實施蒙面法後，指數跌幅隨即收窄。大市全日收報25831點，跌278點或1.07%。他坦言，金融市場正逐步消化本港政治運動消息，近日更跟隨美股走勢。再者，無論禁蒙面法是否推出，市場都知道示威活動不會停止。

林一鳴﹕揀不受政治事件影響股份

他估計，恒指短線仍有調整空間，缺乏上升動力，但相信在去年低位，即接近25,000點水平有支持。

他建議投資者應該選擇一些不受政治事件影響的股份，如騰訊控股（0700）、建設銀行（0939）、中國海洋石油（0883）。並且要避免相關股份如新鴻基地產（0016）、港鐵公司（0066）。

樓市方面，在未來幾年本地樓市供應下降，需求有增無減的情況下，相信樓價依然硬正，受政治事件影響有機會輕微下跌。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍覺得，政府推出蒙面法，解決到就是好事，但如果不能解決目前社會問題，只會令示威持續。（歐嘉樂攝）

熊麗萍：投資者應耐心觀察事態發展

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，推出禁面法對經濟影響不大，因為凡是政府公布特別及敏感的事情，市場即時反應會較大，但下午恒指跌幅收窄，顯示市場開始消化消息。而恒指回彈似乎並非中央出手，若果是中央出手，反彈力會大很多。

熊麗萍說政府推禁蒙面法前，應該做了很多估計及部署，投資者應耐心看看事態發展，如果像現在的情況，相信大市不會因為本地政治事件急跌，但政治市很難預測，如果有突發性的事，「就好難講」。她又相信香港國際金融中心地位不變，外資未必會因為蒙面法而撤資，因很多城市都有類似的示威浪潮，如美國、加拿大、法國、巴西等，外資對於這些問題不陌生，如他們對香港沒有信心，已一早撤資。

她表示投資者應避免沾手與香港經濟直接相關股份，例如：本地地產、收租及零售股，反而可考慮入手內地消費和內需股，因為內地推出政策鼓勵消費，加上人民幣貶值，人們減少出國消費，對這類股份更為有利。