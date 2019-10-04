【禁蒙面法】立法會曾研究多國實施情況　烏克蘭通過12日後撤回

政府宣布行政長官林鄭月娥下午三時，與一眾司局長於政總會見傳媒。消息指，行政長官會同行政會議，於今早的特別行會，通過決定引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》。國際上亦有不少國家有訂立《反蒙面法》，包括美國、英國、澳洲、加拿大、烏克蘭等國家，惟不同國家訂立限制蒙面法定背景均不同，難以一概而論，其中烏克蘭在《禁蒙面法》最終在推出的12日後遭撤回。 然而，國際間的《禁蒙面法》均會列出可以遮蓋面部的豁免情況，例如因宗教信仰、天氣、獲當局准許的活動和藥物治療等。立法會秘書處，曾在2017年應民建聯議員周浩鼎的邀請，整理《禁蒙面法》資料。

行政長官林鄭月娥10月4日公布，特首會同行政會議根據《緊急條例》訂立《禁止蒙面條例》，10月5日生效。（李澤彤攝）

民建聯立法會議員葛珮帆曾建議本港應參考加拿大的做法。加拿大早於2013年便開始推行禁蒙面法，在示威中禁止蒙面，該例指參與暴動時蒙面的違例者，可以被處10年監禁；而參與非法集結時蒙面的違例者，最高則可被判監6個月，或罰款5,000美元。若該人士有「合法理由」蒙面，例如因宗教或者健康理由，則可獲豁免。

立法會秘書處曾在2017年，應民建聯議員周浩鼎要求，整理多國禁止蒙面的資料，包括美國、德國等。

法國「黃背心」運動相當激烈，當局應對方式包括「加辣」禁蒙面法。（視覺中國）

除加拿大外，法國亦於處理「黃背心」運動時，曾使用《禁蒙面法》。早於2010年，法國《禁蒙面法》便獲國會通過，並於翌年生效，《禁蒙面法》遍及的地點廣泛，包括街道、商店、車站、公園等公眾地方都在範圍之內，違者可被罰款150歐元及，或接受公民教育課。

而法國「黃背心」運動期間，法國國會於今年1月通過一系列措施，其中訂明當示威被視作擾亂公眾秩序，而該人士在參與示威，並於期間或之後犯法或可能犯法或擾亂公眾秩序的活動，而沒有正當理由遮掩臉孔，又或任何人無正當理由在示威場地及周邊地點蒙面，便可處以最多一年監禁及罰款1.5萬歐元。

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至於國際間亦有推《禁蒙面法》後失敗的例子，例如烏克蘭於2014年，因當時國內有數以十萬計的烏克蘭民眾上街示威，表達對時任總統維克托·費奧多羅維奇·亞努科維奇，拒絕與歐盟簽署自由貿易協議的不滿。

當時烏克蘭政府在同年通過多項法律，禁止示威者參與集結、示威、抗議、集會或其他公眾活動時，穿戴面具、頭盔或迷彩服等，違例者可判處罰款1,275美元或以下罰款，或最多15日以下的行政拘留。惟推出多項針對示威法律後，反而引發多場示威衝突，《禁蒙面法》最終在推出的12日後遭撤回。