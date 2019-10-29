【逃犯條例】香港陷危機　「老香港」詹康信：所有事都會重回正軌

《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續逾4個月，期間爆發多次警民衝突，本港零售及消費市道難免受到衝擊。與此同時，中美貿易戰停火遙遙無期，財政司長陳茂波已預計第三季經濟將持續錄按季負增長，意味本港經濟步入技術性衰退。

實體經濟之外，連月來，香港社會運動愈演愈烈，也令不少人憂慮香港國際形象或會受損。《香港01》記者訪問了全球最大的私營國際物流公司嘉柏環球主席兼創辦人、香港美國商會前主席詹康信（Jim Thompson）。他在香港營商及定居逾40載，歷盡風浪，又如何看待這場被形容為香港開埠以來最大的管治危機？

示威浪潮持續，已衝擊本港經濟，第三季料將持續錄按季負增長。﹙資料圖片﹚

詹康信的辦公室位處灣仔告士打道，窗口對外是一片維港景色，側邊是灣仔警察總部，附近則有政府總部，是示威活動的「戰場」之一。辦公室身處「戰場」旁，年屆79歲的詹康信卻不以為然，坦言傳媒大多報道示威衝突的畫面，海外的朋友都很擔心他的安危，但示威活動至今，無人因此死亡，屬不幸中的大幸，他並不十分擔憂。

這名生於美國，老早取得香港身份證的商界領袖，絕對是一名不折不扣的「老香港」。他於1963年在日本成立嘉柏環球，1978年移居香港，並取得永久居民身份，更於2002年及2003出任香港美國商會主席。可以說，詹康信除了見證香港逐漸崛起成為國際金融中心，亦經歷過1997年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫爆破、2003年沙士及2008年金融海嘯，與香港一起走過高山低谷。

《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續逾4個月，令香港陷入經濟及管治危機。（資料圖片）

對前景仍樂觀︰相信終有完結的一日

詹康信認為，目前中美貿易戰前景未明，加上本港示威持續，令市民停止出外消費玩樂，經濟動力減少，估計今年香港的GDP增長最多只有1%。但他並無因此而過於憂慮，反而認為即使現在經濟不景氣，也不等於長期下跌，「當大家敢在周末外出吃喝玩樂，消費意欲回升，市場投資者信心亦將會轉強，所有事情都會重回正軌」。

詹康信以往曾說過香港是全球最佳的商業城市，決不考慮在任何其他地方設置公司環球總部，被問及這個想法有否因近日社會事件而轉變時，他斷言自己並無改變看法，認為雖然香港正處身一個相當惡劣的時期，但以往港人也曾一一渡過類似的經濟低潮。「我住在香港超過40年，有著逾50年的營商經驗，曾經經歷過一些艱苦的日子，不過這次因為暴力行為，令情況稍微不同，但相信最終會有完結的一日。」

詹康信對香港前景仍感樂觀，認為所有事情都會重回正軌（高仲明攝）

建議找信任的獨立第三方作調解員

那麼要如何解決目前的局面？詹康信坦言每個人都希望解決現時香港的困局，自己並沒有方法應對社會撕裂的局面，但他希望示威者明白，若他們繼續使用激烈的抗爭手法，是不會得到想要的結果，最後大眾反而可能因感到「疲累」，想早日恢復正常生活，而開始批評示威者。同時間，中國或香港警方甚至會採取更強硬的行動來對付他們。

詹康信建議示威者應該嘗試與政府對話，可能要透過雙方都信任的獨立第三方作為調解員。

他續指，香港經濟仍然有望反彈，但絕不是在這個時刻，可能是明年，而今年的餘下時間，各界則要各司其職，以求恢復經濟活動。「我早前跟部分中國商人閒聊，發現他們仍然覺得香港是個營商好地方，也不願離開這裡，故覺得不會有大規模資金撤離香港。」而國際方面，詹康信覺得國際會較為關注這場運動的持續時間是短是長，當這場運動完結後，人們便會逐漸回到香港投資及旅遊。

詹康信說，香港對中國來說有著特殊地位，中國亦打算繼續讓香港保留其獨特之處。（高仲明攝）

香港對中國來說 有著特殊地位

商人眼中，往往有危也有機，對詹康信而言也不例外。他表示，現時社會局勢跟跟沙士類似，當時也是很多人想離開這個城市，令資產價格下跌，從在商言商的角度看，如果市民想買樓，過多幾個月便會是好時機。這次運動反而令香港競爭力提升，因為香港樓價和租金下降，令營商成本下跌。

另一邊廂，逃犯條例引發的風波由政治蔓延至商界，國泰管理層「地震」、多間企業就事件表態等，令不少人覺得商界是否因為中國壓力下，而「撐政府」，憂慮一國兩制會變質。詹康信則認為香港對中國來說有著特殊地位，中國亦打算繼續讓香港保留其獨特之處，不過如果運動最終演變成革命，或者危害到中國政府的管治，當局就會採取行動，這是一條不可跨越的底線。

他又稱，香港是個民主及自由的城市，奉行低稅率政策，資訊自由流通，內容不會經過審查，兼有良好的法治環境。雖然在中國的管治下，法治有少許改變，其一是人大釋法，但詹康信認為，這大部分都是由本港主動提出，「部份人可能會十分擔憂中國會逐漸干擾香港，但我則從另一角度來看，在22年來，只有少數個別零星『特殊事件』，反映出中國仍放手讓我們去做自己想做的事。」