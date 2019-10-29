【專訪】港人移民意欲大增　詹康信「過來人」如此寄語

本港政府條訂《逃犯條例》引發巨大爭議，示威浪潮持續多月，移民議題再次成為香港市民間的討論話題。美聯移民顧問過去數月的查詢量急升，9月的查詢量錄約300宗，較5月的20宗增加14倍！本月至今，亦已收到逾200宗查詢，預計10月查詢量或飆升至近半年新高。

不少土生土長的香港人萌生離開的念頭，卻有「異鄉人」選擇繼續留在香港定居。國際物流公司嘉柏環球主席兼創始人、曾任香港美國商會前主席詹康信是一名美裔香港人。他年輕時「四處漂泊」，1963年在美國聖荷西州立大學的航空工程系畢業後，便加入了父親打工的搬運公司，在日本幫美軍家庭搬傢具，兩年後他在日本創辦了嘉柏環球（原名為：Transport Services International），到1978年移居香港，並取得為永久居民身份，最終他以香港為家。

詹康信說4年前佔中時，很多人都開始準備移民，最終大家仍然留在香港，估計這次情況都會一樣。（資料圖片）

香港是世上「No.1」的城市

這個被他稱為世上「No.1」的城市，卻有不少居民打算移民。詹康信認為，香港從以前開始就是移民城市，不少人的父輩祖輩昔日是由內地逃難到香港，人們會因為各種原因而到其他國家，例如社會問題、房屋、生活環境及教育質素。但他未有發現身邊人移民或計劃移民，例如4年前佔中時，很多人都開始準備移民，但只是後選方案，最終大家仍然留在香港，他估計這次情況都會一樣。「在1997年香港回歸時，很多人移民到加拿大，但最終不少人近年回流香港。香港有著魔力，令大家留戀。」

詹康信如數家珍的說，香港營商環境開放，政府也提供了如稅務寬免等措施，商人容易做生意；香港人十分敬業樂業，做事勤奮；香港有山有水，亦有不少國際賽事及展覽在此舉辦。「所有我想在生活中擁有的事物，我都可以在香港找到！」

每個地方都有其社會問題

只不過，這個他口中世上最好的城市，卻有不少年輕人想離開，詹康信又有何說話向他們說？詹康信稱，每個地方都有著各自的社會問題，當他們發現香港有社會問題，便打算離開，即使去了其他國家，亦可能會面對其他問題。他續指，沒有人與生俱來就擁有所有事物，他自己並非生於富裕家庭，而昔日港人的祖父輩更可能是逃難來香港，現在的情況已經是好得多。

詹康信的「樂觀」大概源於他自身的經過。他在剛開始工作時，口袋裡才只有1,000元美元，沒有任何經驗，由低做起；而最初嘉柏環球的創業資金是靠他套現機票租房創立，首年收入不足10萬美元，現時公司在全球約 60 個國家共 207 個地區設有分區總部和辦公室，是全球最大的私營國際物流公司。

不過，此一時，彼一時。無可否認，現今香港，年輕人上流力減了不少，還要面對高昂的樓價。對此，詹康信亦不諱言，不少年輕人生活可能過得較為艱苦，可能是他們買不到房子、每個月入不敷支，自己並非和他們身處同一階層，故難以從他們的角度來出發。但他仍希望會有更多人抱著「雖然我有著這些難處，但仍有不少機會改變自己的人生」的正面想法。