做義工換名人飯局　取學習機會　Time Auction︰不是價錢可衡量

香港美國商會前主席詹康信雖然已屆79歲，但生活仍然多姿多采，除了仍在其創辦的國際物流公司嘉柏環球擔任主席，閒時亦會參與不少義工活動，出錢之餘，也出「時間」。

現時，詹康信為非牟利機構「Time Auction（拍賣時間）」的顧問，該機構會邀請不同行業的成功人士作為導師，與參加者飯聚，分享成功心得。參加者需要根據個人興趣完成10至15小時義務工作，方可獲取見面機會。詹康信說，Time Auction活動的參加者需要滿足指定義工時數，「這些年輕人透過不同方法回饋社會，令香港變得更好，所以吸引了我加入這個機構。」

Time Auction行政總裁梁嘉寶表示，公司會邀請成功人士捐出時間與年輕人見面，分享其成功之道、創業心態。（高仲明攝）

Time Auction由兩名80後女子梁嘉寶（Fion）及黃雪兒創立，旨在鼓勵參加者以義工時數換取與知名人士飯聚的機會。Time Auction成立五年，現時每年舉行逾100場活動。

做義工換飯局 講者1小時意義更大

Time Auction行政總裁梁嘉寶說，不少年輕人對創業十分有熱誠，但卻難以獲得過來人指導，由此萌生成立「Time Auction」的意念，以電郵邀請成功人士捐出時間與年輕人見面，擔任導師，分享其成功之道、創業心態等，成為年輕人追尋夢想的領航員，至今已成功邀請不同界別的成功人士，如前財政司長曾俊華、前政務司陳方安生、Google董事總經理Dominic Allon等，透過飯聚分享心得，以協助年輕人追尋夢想。「講者只需花一小時與參加者吃飯，就相當於做了150小時義工時數；而參加者用義工時數來換取學習的機會，不是價錢可以衡量。」梁嘉寶解釋道。

詹康信則認為，每個人都可以為慈善出一份力，他稱自己雖然營運著全球性業務，但也找到時間去做慈善工作。與此同時，大部分慈善機構欠缺市場推廣及會計專材，故企業可以讓員工為他們提供專業意見。