港股見3個月新高　黃國英：料升勢短暫　籲分注吸騰訊或阿里巴巴

恒指上月擺脫「股災月」魔咒，11月繼續有好表現。恒指上周累升433點後，今早再高開199點，其後升幅擴大，並以全日最高位收市，最終升446點或1.7%，收報27547點，是今年8月1日以來的新高。

重磅股表現強勢，友邦保險（1299）升3.3%，貢獻恒指高達90點，是升市最大功臣。騰訊（0700）亦升1.9%，貢獻恒指47點。金融股亦追落後，內銀股等表現造好。

黃國英認為現時市況很難操作，投資者可分注吸騰訊或美股的阿里巴巴。（資料圖片）

黃國英：港股升勢急勁料只維持1至2日

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，中美貿易戰進展勝預期，美元轉弱令資金流向新興市場，加上港股挾淡倉引發「漩渦效應」，令恒指升勢急勁，但他預料升勢維持1至2天便會轉弱。

金融股是升市一大功臣，當中內銀季績造好，資產質素繼續有改善，今日亦見有追捧。黃國英指，內銀估值偏平，只要系統性風險不大，足以作估值重估，而近日長息與短息的息差拉闊，對銀行股有幫助，特別是滙豐（0005）和恒生（0011）。他又說，留意到上海浦發銀行近日發可轉換公司債，獲認購資金超萬億人幣，超購逾300倍，反映市場對中小型銀行信心仍有，認為銀行業整體仍「OK」。

新經濟股宜小注

不過，大股悉數炒上，新經濟等避險股又強勢，無貨者選擇實在不多。黃國英指，新經濟股炒上並無新的基本因素支持，只能顯示市場風險胃納提升，「個市好咗，大盤贏得多，唔介意掟小小錢落去」，但他認為現階段下注新經濟股，注碼只能好細，否則上望空間不大之餘，隨時倒輸一成。

他指，現時市況很難操作，騰訊和美股的阿里巴巴或是較好選擇，由於阿里有望來港上市並集資過百億美元，市場預期有供應下，會壓低兩股股價，但是當愈接近阿里上市，兩股就愈大機會「翻生」重拾動力，認為現價或在抽新股階段時分注吸納可有「渣拿」。

韓正（左一）將於周三接見林鄭月娥。（新華社）

岑智勇：留意林鄭見韓正後大市反應

泓瑞源金融證券策略師岑智勇指，市況造好，除了是憧憬中美貿易戰有望達成首階段協議，及與美國減息有關，亦可能因國務院副總理韓正將於周三接見特首林鄭月娥，或有望緩和本港局勢。他認為，大市短線可窄位上望27700點，待林鄭見韓正後再作部署。

個股方面，他推薦滙控，指其雖然業績一般，但周息率達到6.6厘，待60元樓下可吸納。此外，本港零售板塊可博反彈，指現時大部分股價低殘，建議留意走勢回好的周大福（1929）和莎莎（0178）。