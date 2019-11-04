瑞銀CEO盧彩雲：料香港經濟仍錄0.4%增長　客戶傾向投資債劵

香港經濟第三季陷入技術性衰退，瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，中美貿易戰、英國脫歐等因素導致全球經濟衰退，對市場氣氛有一定影響，惟她認為影響短暫，並看好大灣區發展可為香港帶來機遇，預測全年香港經濟可錄0.4%的增長。

雖然中國經濟放緩，她稱瑞銀對大灣區機遇仍感到樂觀，過去跨國公司或家族辦公室計劃進軍中國時，會首選上海或北京開設辦公室，隨著他們更了解大灣區的規模及發展，他們會選擇落戶該區，長遠有利他們尋找投資機會。

瑞銀盧彩雲：近兩年客人傾向投資債劵

資產配置方面，她表示近兩年客戶傾向投資債券，亦對投資房地產及創新科技項目有興趣。另外，不少資產管理公司或基金經紀投資時更注重可持續發展，會以ESG（環境、社會和公司治理）作為資產分配的考慮，認為更符合條件的投資可帶來長久發展機會，並逐漸成為大趨勢。

盧彩雲另指，全球約三成私人財富掌握於女性手中，而過去10年亞洲新增女性億萬富翁增長達8.3倍，她們需要同時兼顧家庭及事業，偏向以家庭財務方面為主、投資較長線及安全，以及會對可持續性的投資更感興趣，瑞銀已為她們度身制定一系列投資計劃。

The Coffee Academics廖偉芬：精品咖啡市場潛力大

廖創興家族第三代成員廖偉芬，一手創辦caffe HABITU及The Coffee Academics，建立有逾30間分店的餐飲王國。她表示，全球精品咖啡市場的增長率達雙位數字，很多常光顧連鎖店咖啡的客人，漸漸開始品嚐較有特色的精品咖啡。而集團近日首度在泰國開設分店，獲得不錯迴響，計劃會進軍東南亞市場，包括泰國、越南及馬來西亞等，並會拓展大灣區市場。

廖偉芬補充，咖啡店的主要顧客為千禧世代，會關注貿易公平性等議題，集團旗下的咖啡以「直接貿易」形式，透過慈善機構向巴西及非洲農民直接購買咖啡豆，讓他們獲取每杯咖啡的70%收益。

維昌集團副主席陳彥琳主力投資可持續發展計劃，未來會將治療柏金遜症的技術引入香港。（林樂謙攝）

維昌集團陳彥琳：將治療柏金遜症技術引入香港

同場獲得的大灣區傑出青年女企業家獎的陳彥琳，早年投身投資銀行界，後來在法國藍帶烹飪學校以第一名畢業，創辦「愛煮」廚藝網絡平台，2017年回歸家族的維昌集團擔任副主席，主力投資可持續發展計劃。

她表示，集團早於2000年從美國、德國及以色列政府申請借貸，幫助內地醫院升級醫療設備，又為乾旱地區引進以色列的「滴灌」技術，應用於內地東北五省的葡萄園。未來計劃將治療柏金遜症的技術引入香港，食品方面，則期望在大灣區應用區塊鏈技術尋找食物源頭，確保食物安全，又計劃與區內慈善機構合作，把街市剩菜分配給有需要家庭。