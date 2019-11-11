【虛擬銀行】尚乘稱與小米虛銀籌備順利　已申請新加坡數碼銀行牌

本港首批合共8間虛擬銀行，有望於年底前陸續面世，勢將掀起本地銀行業的新一波變革。由小米集團（1810）與尚乘合組的洞見金融，早前宣布將虛擬銀行命名為「天星銀行」。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅表示，虛擬銀行的準備工作已大致完成，又透露公司正於新加坡申請數碼銀行牌照，以打通星港兩個亞洲金融樞紐，將業務輻射至大灣區及東南亞兩大市場。

籌備工作順利 冀背靠小米發圍

蔡志堅接受訪問時指，天星銀行的籌備工作進展順利，辦公室及團隊人手均準備就緒，期望盡快推出服務，但未有提及具體開業時間。他認為，尚乘的優勢是其真正屬於「香港人的金融機構」，既在本港土生土長，亦已有全面的金融服務，公司可將其於投資銀行、資產管理等業務積累的企業客源，引流至虛擬銀行，藉此為企業提供一站式服務，「假設他們有10元存款，不用多，放兩三元在我們銀行，已能造就一門很有規模的業務，同時令我們與客戶的聯繫更加深厚。」

蔡志堅（右一）稱，天星銀行背靠小米集團的生態圈，對於客源完全不感擔憂。（公司圖片）

雖然首批8間虛擬銀行陣營星光熠熠，日後競爭難免激烈，惟蔡志堅坦言對虛擬銀行的客源不感擔憂，而業務的一大「穩膽」正是其合作夥伴小米。「香港是小米國際業務的資金集中地，其全球採購也是經過香港進行，而將來所有相關的結算工作都會由天星銀行進行。」他指出，目前小米的物聯網平台（IOT）已連接1.5億部智能設備，其供應鏈上下游的大量廠商，亦為天星銀行提供了源源不絕的潛在客戶。

擬申星洲銀行牌 打通大灣區及東盟

雖然一切有待開花結果，但尚乘的藍圖早已走前一步，已於新加坡申請數碼銀行牌照，期望打通亞洲金融市場的任督二脈。蔡志堅解畫，東南亞將成為全球下一個增長引擎，而新加坡與區內各國的互聯互通已有一定基礎，「憧憬未來，香港虛擬銀行終有一日能服務大灣區，若再以新加坡為跳板進軍東南亞，並將星港兩地互相打通，個餅自然非常大。」

根據新加坡金管局公布，當局計劃明年中發出5張數碼銀行牌照，其中兩張為可吸納零售客戶存款的全銀行牌照，其餘3張則為主力中小企業務的批發銀行牌照。蔡志堅稱，公司對兩款牌照均有興趣，並已與當地合作夥伴展開商討，對象包括傳統金融機構及非金融機構。

天星銀行行政總裁劉鵬早前出席金融科技周活動。（文顥宗攝）

尚乘集團於8月分拆旗下投行及資管業務，於紐交所上市。蔡志堅透露，有意日後回歸香港及新加坡作第二上市，以增加市場透明度及品牌認知度，配合其金融業務發展。

擬整合業務成數碼生態圈

隨着原有的投行及資管業務漸上軌道，蔡志堅表示，現正籌備將集團旗下不同數碼業務，整合成「尚乘數字科技平台」，當中包括香港虛擬銀行、保險經紀等業務，以及過往投資的科技企業，如飲食媒體平台日日煮、台灣AI公司Appier等，另外亦會考慮投資具潛力的初創企業，支持本地創科發展，待業務成熟後再剝離，「就好像北冥神功，吸納不同界別的數碼實力，慢慢變成一個數碼生態圈。」