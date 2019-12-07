印尼版「淘寶」衝出國際　碼實香港20萬名印傭　80蚊一個電飯煲

初創企業﹙Startup﹚在全球各地開花，不少年輕人甫畢業即走上創業路，成就一個又一個成功的故事。印尼雖為發展中國家，但當地亦有不少知名初創企業進化成獨角獸，好似該國第四大獨角獸Bukalapak及正急速成長的Warung Pintar。

前者是網購平台，後者則智能銷售亭及採購公司，業務雖然不同，但背後都有一個「脫貧夢」——希望解決國家貧富懸殊問題，以學識回饋祖國。

成立於2010年的Bukalapak，經過接近10年發展，現時估值達到25億美元（約195億港元），成功由初創企業晉身為印尼第四大獨角獸，背後有這樣個一個脫貧夢︰「Bukalapak的意思是開店（Open Store），希望利用這個平台，人人可以做老闆，更重要的願景是促進國家經濟增長，國民可以盡早脫貧。」Bukalapak高級企業傳訊經理Gicha Graciella解釋道。

Bukalapak跨境合作業務經理Sam Hou Shyan（左）、Bukalapak高級企業傳訊經理Gicha Graciella（右）（黃清瑤攝）

印尼版「淘寶」 日錄逾200萬宗交易

Bukalapak其實是一間客戶對客（C2C）的網購及電子商貿平台，其經營模式仿似內地淘寶網，容許商戶於平台上註冊後，出售各類型產品如電單車、家庭食品及用品，甚至機票火車票等。近年，平台又推出金融產品及投資服務，容許用戶買賣基金、黃金。用戶除可用信用卡、當地電子錢包等方式付款，公司亦推出自家電子貨幣BukaDompet。

Gicha Graciella續指，公司目前有7,000萬名活躍用戶、500萬名活躍賣家以及250萬部無人販賣機﹙Kiosk﹚，每天錄超過200萬宗交易。她續指，公司發展以來一直得到國家支持，例如當局曾為電子貿易新增條例，保障及促進初創企業發展。由於使用群眾較多，公司更成為傳播政府消息的渠道，遇有特別消息會以手機應用程式通知使用者。

新式電子售貨機吸商戶創業

「作為本土企業，我們希望以科技促進國內較貧窮的一群向上游，例如小商戶也可利用網上平台創業、銷售產品及脫貧。」在拓展業務其間，他們發現了一個嚴重問題——全國有50%人口生活貧困，就連銀行戶口也沒有。

有見及此，他們推出Mitra Bukalapak，即新式電子售貨機，消費者只需要掃瞄QR code就可以購買日常用品如洗頭水、即食麵及香煙等，好處是24小時運作，不需人手已可銷售產品，從而吸引商戶開銀行戶口及做小生意。目前公司在全國已有250萬部電子售貨機。此計劃可為參與者提供貸款以添置電子售貨機，由最小的100萬印尼盾（70.57美元）到1,000萬印尼盾（705美元）不等，貸款期限為6個月。

除網購業務，公司推出24小時運作的電子售貨機，消費者只需要用QR code就可以購買日常用品。（黃清瑤攝）

發展海外業務 碼實海外同胞

Bukalapak跨境合作業務經理Sam Hou Shyan指，公司目前正力谷BukaGlobal，將貨品由印尼發貨到五個國家或地區，包括香港、馬來西亞、新加坡、汶萊和台灣。「我國有許多人到外地打工，如在香港已有約20萬名印尼傭工，希望他們都可以使用我們的購物平台，同時亦有望向國際推廣印尼產品。」

他續指，產品以原價發售，海外買家只需多付運費即可。「現時仍要解決運輸成本問題，如發貨至香港，每500克收費約60港元。貨品以空運方式運輸，連同清關手續一般要七天時間。較近的新加坡及馬來西亞，則需要五天左右。」香港也有印尼商店，但主要出售當地調味料、零食、藥膏。相比之下，網站上的產品較多元化，如一個0.63升的電飯煲，售價約為80.6港元；亦可訂購機票車票。

香港已有約20萬名印尼傭工。（資料圖片）

「不同市場有不同文化，只好見招拆招，我們原本苦惱，香港快遞員送貨上門要另加收費，後來才知道原來四處也有便利店，提取貨品相當方便。」事實上，在港工作的印傭亦不流行用使用信用卡，因此，公司正為相關問題尋找解決方案。

問及未來有沒有新一輪融資或上市計劃，Sam表示，公司暫時只專注發展業務，以協助國家經濟發展為大原則，脫貧夢仍未腿褪色。