印尼初創助售賣亭升呢　商戶棄「逃稅」爭住開店　生意額飆兩倍！

初創企業﹙Startup﹚在全球各地開花，不少年輕人大學甫畢業即走上創業路，成就一個又一個成功的故事。印尼雖為發展中國家，但當地亦不少知名初創企業進化成獨角獸，好似該國第四大獨角獸Bukalapak及正急速成長的Warung Pintar。

前者是網購平台，後者則智能銷售亭及採購公司。業務雖然不同，但背後都有一個脫貧夢——希望解決國家貧富懸殊問題，以學識回饋祖國。

Warung Pintar創辦人Agung Bezharie指，協助攤檔「升呢」，有助改善國家經濟。（黃清瑤攝）

Warung Pintar是印尼一間智能售賣亭初創公司，公司名稱簡單直接──Pintar意指智能的，Warung則代表小攤檔。公司成立於2017年10月，短短3個月已獲得2,750萬美元﹙2.145億港元﹚的B輪融資。

助微企引入「升呢」系統 收入大增兩倍

攤檔雖小，但意義重大。如果走在印尼，街頭上都是日用品及食品的售賣亭，數據顯示這類微型及中小型企業為印尼的GDP貢獻超過60%。Warung Pintar成立初期，正正針對這類微企，他們只需繳付5,000美元即可獲得整套「升呢」系統，包括無線Wi-Fi、宣傳用的LCD屏幕及POS輕觸式零售管理系統。「印尼有許多貧窮人口，儘管他們經營着小型售賣亭，但仍未能脫離貧窮，這長遠影響小孩成長教育與健康以及社會關係，最終危及國家發展 。」創辦人Agung Bezharie解釋道。

因此，他構思科技化「升呢」方法，除了協助商戶加添電子支付系統，又設立中央採購系統，大批量採購可減少貨物成本，同時電子支付又可收集大數據，了解消費者喜好，從而選擇入貨數量、種類以提高銷售。「這樣的經營模式，令商戶入貨成本降低5%至15%，但收入卻是傳統售賣亭的兩倍。有數據顯示，我們的合作商戶平均月入約為2,178港元，高過大雅加達地區（Jabodetabek）約10%。」

印尼有98%的售賣亭列為超微型，加入Warung Pintar可「升呢」成電子化企業，收入大增兩倍。（黃清瑤攝）

電子化後難逃稅 小商戶反應仍踴躍

「印尼人好喜歡做生意，所以每次有想法就會急不及待去做。」他指，全國有超過98%售賣亭是歸類為「超微型」，只有僅1%左右可稱為中小型。所以，公司成立就是要協助這些超微型企業擴大。「坦白說，因為現金交易他們大多逃稅，加入成合作伙伴後，所有交易都變成電子化。」

儘管當地企業所得稅高達25%，但在2018年公司共收到30,000份申請，Agung Bezharie指，加入公司不單止可以減低入貨成本，消費者會對品牌有信心，由此增加顧客流量。「公司亦由此成為國民與政府的橋樑，政府願意批出公眾用地予商戶，兩者關係變得要好及緊密度上升。」

短短兩年，公司發展越趨成熟，必要時又會給予商戶貸款，亦會從根本解決問題，如授教POS系統使用、以電子屏幕刊登廣告。去年，公司收到數萬份合作夥伴申請，但只批出1150個，原因是申請者需要有合法土地使用權。至今年10月為止，公司已經有3,300個合作商戶，年內目標為5000個個合作夥伴。