【印尼直擊】貿易部部長特別顧問專訪︰無懼貿易戰　印尼可成贏家

有「東盟一哥」之稱的印尼為進出口大國，當地第34屆貿易博覽會月前在印尼會議展覽中心舉行。《香港01》記者為此到當地直擊，專訪該國貿易部部長特別顧問多迪‧艾活﹙Dody Edward﹚，他坦言印尼經濟受中美貿易戰及環球經濟衰退而出現負面影響，但有信心國家終會成為貿易戰下的得益者。

印尼貿易部部長特別顧問多迪‧艾活(Dody Edward)指，有信心印尼終會成貿戰的得益者。﹙黃清瑤攝﹚

講起印尼，不少港人聯想起營多麵﹙Indomie﹚，早前推出的鹹蛋黃口味即食麵香港甫上市，隨即被掃一空，但貴為東盟一哥，去年國家生產總值達到10,421.7億美元，遠超過泰國的5,049.9億美元及馬來西亞的3,543.5億美元，又豈止出口即食麵般簡單？

的確，走進第34屆印尼貿易博覽會﹙Trade Expo Indonesia﹚，以B2B﹙公司對公司﹚為主打，10個會場展示印尼多元化產品，從當地傳統工藝品，如手造木製家具，到棕櫚油產品、咖啡豆、零食及烹調用品等等。在場的參展商落力推介，提供試食試飲，希望可做成一單生意，將產品外銷全球。

大宗商品出口大國 但缺議價能力

印尼如此積極，皆因全球貿易戰愈演愈烈， 這個天然資源豐富的的國家，也不能倖免。據印尼中央統計局﹙BPS﹚數據顯示，今年首10個月印尼對外貿易總額按年跌7.33%。身在會場的印尼貿易部部長特別顧問多迪‧艾活﹙Dody Edward﹚接受《香港01》專訪時解釋，由於中美貿易戰以及全球經濟放緩，令市場對能源、原材料，包括煤炭及相關副產品的需求減弱，價格下跌，以致該國出口表現疲弱。而中國是印尼最大進出口伙伴國家，中國經濟放緩，印尼也難以獨善其身。

事實上，全球人口排第四的印尼，天然資源豐富，如煤炭、棕櫚、橡膠、石油等，吸引不少外資進駐。但有關價格今年表現教人失望，印尼能源礦產部（Ministry of Energy and Mineral Resources）公布的10月份動力煤參考價﹙HBA﹚為每噸64.8美元，按年大跌35.8%，為2016年10月以來最低，上月才稍稍回升至每噸66.27美元。「印尼是全球主要大宗商品出口國之一，長久以來，印尼以出口為經濟支柱，但大宗商品價格受市場機制主導，缺乏議價能力，貿易總額表現亦欠理想。」Edward不諱言道。

中美相爭 印尼可成贏家

他續稱，中美貿易戰導致世界經濟疲弱，暫時只有一間台灣電子公司決定在印尼巴淡島（Batam）建立工廠。過去，許多中資公司寧搬廠至越南、馬來西亞、泰國，甚至柬埔寨，也不考慮印尼。「相信主要原因是我國勞動法較為保護員工，僱主要向被解僱的員工支付高額的遣散費，以致不考慮遷廠至印尼。」

所謂「窮則變，變則通」，印尼政府也意識到世界經濟動力減弱，因而推出加強經濟政策方案，包括擴大印尼的免稅期計劃、把企業所得稅由25%調低至20%，以及修改國家的負面投資清單等，希望藉此吸引投資者。「貿易部會以開拓拉丁美洲及新市場為未來目標方針，繼續加強對外貿易。」該國亦將推出免稅額及稅務津貼以激勵外資，包括從2021年起逐步將企業所得稅降低，希望以此加強國內產業。

第34屆貿易博覽會於10月中結束，吸引來自36個國家及地區的買家，包括英國、日本、中國及印度等商家參與，交易總額按年上升近三成至109.6億美元，算淡市一點甜。Edward亦樂觀道，對國家出口之商品、原料仍有信心，深信印尼可成為貿易戰的既得利益者。「中國和美國生產的產品在兩國都受到高關稅限制，因此它們將尋找到其他市場替代，印尼有機會成為這個新市場。」