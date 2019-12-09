騰訊雲「產品化」AI自研技術　重點開拓港金融業客戶

騰訊（0700）在第3季度業績，首次披露單季度雲服務收入，騰訊雲第3季收入按年高速增長80%，錄得47億元（人民幣．下同），單季已等同去年全年收入91億元的一半以上。

騰訊國際業務部總經理譚樂文接受訪問時表示，騰訊早前定下「Value for Users, Tech for Good」的願景，未來會繼續投入AI研發，希望對用戶或公司創造價值，「Business result（經營業績）自然會來」。

今年，騰訊向澳門電訊供應了整套私有雲架構，又協助本港虛擬保險公司Blue將其整套核心系統搬上騰訊雲，及不斷擴展不同行業的客戶。譚樂文說，來年會借助Blue的經驗和基礎，重點開發金融業客戶，如銀行和證券業等，來年亦會繼續擴大騰訊雲的全球基礎設施。

由遊戲開始 走向各行各業

譚樂文上周四接受訪問，介紹騰訊雲的最新發展。他指，騰訊雲由初期以開放平台形式運作，服務遊戲開發商為主，現時客戶已延伸至不同行業，如銀行、零售、教育和醫療等，累積了不同的行業方案和經驗。

他說，騰訊在影音、串流和網絡安全的自家研發技術，對其他開發商亦有幫助，並逐漸將這些技術「產品化」，如客戶要寫遊戲或直播等的程式，若採用了騰訊雲平台，「便不用由頭寫」。

他指，騰訊雲數年前慢慢擴展海外市場，現時，騰訊雲數據中心等基礎設施已分佈於全球25個地區和53個可用區，未來亦會繼續擴大基建覆蓋地區。

騰訊國際業務部總經理譚樂文指，未來會繼續擴展騰訊雲數據中心等基礎設施。（區嘉俊攝）

在港擁有3數據中心

香港市場方面，譚樂文指，騰訊在港設置3個數據中心，當中2個是開放使用的可用區，1個屬騰訊自用，未來亦會隨需求繼續興建，形容「香港提供到的服務，基本上與國內已差不多對等」。他透露本地遊戲開發商6waves、串流影視平台hmvod、金融工程技術解決方案供應商eBroker、順豐智能櫃等都是騰訊雲的香港客戶。

他特別指出，虛擬保險公司Blue也是本港客戶之一，相對傳統金融行業要自行興建整個軟件和硬件架構，騰訊雲協助Blue以低成本運作。他又說，金融業除講究技術需求，監管要求亦很嚴格，騰訊雲在今次合作作出突破，讓Blue成為首個可將全個核心系統放置雲平台的保險公司，未來會憑藉Blue的經驗，開發其他金融業客戶，如銀行和證券業。

例如，騰訊及港交所等合資的虛擬銀行「富融銀行」，騰訊雲將提供技術支持，他透露亦有其他虛擬銀行對騰訊雲的系統有興趣。

譚樂文指，傳統銀行和金融科技FinTech都會思考如何利用先進科技，改善客戶體驗甚至整個商業模式，減少人力資源，例如開發遙拒開戶，便可利用AI技術如人像和聲音辯認，當客戶需要技術時，騰訊會以雲模式提供。

此外，騰訊今年在澳門市場，與澳門電訊共建雲端平台「澳門電訊雲」，譚樂文指對方採用私有雲方案，使用了整套騰訊雲架構，省卻自行開發雲系統。

Blue成為首家將騰訊雲技術全面融入其核心系統的香港保險公司。（官網截圖）

擁WeChat龐大用戶群 騰訊雲整合小程序

騰訊雲的其中一個優勢，是客戶可同時接觸到WeChat的龐大用戶群，譚樂文指，愈來愈多香港公司對內地已很流行的WeChat小程序有興趣，「好多公司一開始諗唔係寫App，可能諗咗寫小程序先」，以照顧國內客戶需求，開拓大灣區市場。他指小程序能夠與騰訊雲整合，除提供小程序方案予開發者，開發後亦可自動寄存在騰訊雲上，對開發者而言很方便，是與其他雲市場競爭對手分別之一。

他補充，客戶開發小程序後，為吸引其顧客，可在WeChat平台落廣告，如需要亦有使用平台上的支付系統WeChat Pay，做到「一條龍服務」。

港澳有「地理優勢」 願做訂製化服務

根據美國市場研究機構Synergy Research Group的報告，在亞太區市場，騰訊雲去年全年市場份額為5.4%，位列亞太區第四，超越了Google，增幅亦是亞太廠商中增速最高，至於亞太區首三名則是Amazon、Microsoft和阿里巴巴。

面對其他雲市場競爭者，譚樂文明言「不會鬥價錢」，指騰訊近日公布「Value for Users, Tech for Good」的願景，投入研發AI技術，希望對用戶或公司創造價值，相信「Business result（經營業績）自然會來」。

此外，騰訊雲面對香港和澳門市場的獨有優勢，是最深層的研發和開發人員、工程師就在深圳，甚至可以邀請客戶到深圳直接面對開發人員，願意做更多的訂製化服務。