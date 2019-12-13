酒吧業推低至一折小食優惠吸客　張宇人：生意慘淡的無奈之舉

近期社會氣氛略為回穩，港鐵收車時間也恢復正常，飲食業隨即出招，務求在聖誕黃金檔期，追回部份市淡時生意。酒吧業協會在旗下「酒吧地圖BAR MAP」手機應用程式內推出低至1折的小食優惠，以吸引更多客人消費。飲食界立法會議員張宇人認為淡市中所有食肆均作出減價，酒吧需要出招突圍而出。由於酒類貨品來貨價較售價低得多，所以仍有空間減價，「只要客人酒類消費達一定金額，免費送野食都得，仲好過靠賣野食賺錢！」

張宇人表示近月市民消費意欲低迷，加上交通受阻，預計酒吧業在今年9月至11月生意跌三成，因為大部分酒吧位於旺區，包括：蘭桂坊、蘇豪區、灣仔、諾士佛臺、太子等，這些地區不時有示威，「以往酒吧響10月中嘅德國啤酒節起，一直煲起個氣氛，由萬聖節去到聖誕節」，他相信業界推出相關優惠，屬生意慘淡的無奈之舉。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，即使12月是旺季，估計在訪港遊客大幅減少下，酒吧生意仍是雪上加霜。（鄭子峰攝）

黃家和：少量酒吧陸續結業

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，6月反修例示威浪潮開始後，酒吧業不時要提早關門，加上港鐵提早收車，市民跨區消費減少，推算整體酒吧業界生意約有兩至三成跌幅，部分地區更有四成以上跌幅，「看到有少量酒吧陸續結業，但未見大型結業潮」。

在區選後，社會氣氛有所緩和，據黃家和向酒吧業內人士了解，酒吧除了做本地客生意，外地遊客亦是其中一個客源，佔酒吧生意30%以上，「冇咗遊客生意，酒吧業真係叫哂救命」，但最重要是社會氣氛平伏，市民才會出來消費，而海外遊客亦需要時間回復信心。

飲食界立法會議員張宇人說，即使近期社會氣氛好轉，但市民未必可以重拾玩樂心情。（資料圖片/吳鍾坤攝）

有部分酒吧開始提供簡單食物，冀擴闊收入來源。張宇人坦言有不少難處，若希望增加晚市生意，則要面對一般酒吧只持有小食食肆牌照，僅可以作小食或用電爐煮意粉，亦要考慮如何吸引市民在酒吧吃晚飯、以及員工人手編配等問題。

對於優惠措施的成效，張宇人直言要視乎市民消費「手緊」程度，即取決加薪幅度和雙糧情況，公司會不會繼續進行聖誕聚餐也是未知之數，故業界對12月生意也不敢有太大期望。「業界多數想好天揾埋落雨柴，如果好天都搵唔到錢，之後嘅淡季都唔知點捱」，但估計若優惠夠吸引，可有一定數量客人來訪。