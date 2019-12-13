推一系列優惠自救　酒吧業協會副主席：12月生意跌兩成都滿意

社會運動持續多月，市民消費意欲疲弱，加上港鐵提早收車，不少市民均要「睇實時間搭車返屋企」，近期港鐵收車時間恢復正常，社會氣氛在區選後亦有所改善，酒吧業便趁機推出低至1折的小食優惠，冀在12月的傳統旺季檔期多做生意。

酒吧業協會旗下的手機應用程式《Bar map》（酒吧地圖）近日推出小食優惠，包括：1元脆炸雞翼、5元沙嗲雞串等，酒吧業協會副主席錢雋永坦言，推優惠吸客是「想蝕頭賺尾，響酒水度賺返返黎，令多啲市民到酒吧消費」。推完第一輪小食優惠後，便會推出涵蓋不同種類、價位及品牌的酒類優惠，例如：手工啤、cocktail（雞尾酒）、威士忌及香檳，希望百貨應百客，吸引更多酒客。

《Bar map》手機應用程式內提供低至一折的小食優惠，錢雋永說未來將加推酒類優惠。（鄭子峰攝）

10月及11月酒吧業生意平均跌三成

近月市民消費意欲低迷，加上地鐵提早收車，直接打擊酒吧業生意。錢雋永說9月時地鐵提早收車，酒吧業生意跌幅由6至8月的約10%，進一步擴大至20%。因為不能乘搭地鐵，令6時至9時Happy Hour（歡樂時光）時段的客人急插近半，「這批客人多數飲酒飲到10點幾，9點地鐵收車，佢哋就要8點幾趕車返去，唔少人收工都收7點，得一個鐘咪索性唔黎！」到了10月及11月，示威衝突加劇，酒吧業生意平均跌三成。

錢雋永用「蝕入肉」來形容該兩個月的生意，他解釋，一般酒吧的利潤只有兩成，跌三成即是要蝕本，店方要拿錢補貼營運開支。不過，未有出現結業潮，皆因酒吧的人手開支及租金都低過酒樓及餐廳。他舉例道，酒吧大多位於三線地段，不需廚房煮食，店面只需1,000呎大小；餐廳要廚房及各式設備，最少2,000呎起跳；而酒樓樓面最少8,000呎，加上4,000呎廚房，即是最少12,000呎；他估計酒吧的租金是餐廳的三分一、酒樓的十分一，需要的人手亦少得多，可能只要3至4個全職員工，並視乎情況聘請兼職或炒散。

錢雋永覺得酒樓及餐廳開支較大，率先受到經濟衰退的衝擊，故開始看到有倒閉情況出現，而酒吧的生命力較強，以熟客生意為主。（鄭子峰攝）

遊客僅佔生意少於5%

本港訪港旅客數字連跌4個月，10月訪港旅客更按年大跌43.7%。不過，原來酒吧業並非主要靠做遊客生意，錢雋永透露，遊客僅佔生意不多於5%，因為遊客太多只到某些著名的酒吧街消費一至兩天，酒吧主要靠本地人消費，或者是熟客生意，一般客人每星期有2至3天到酒吧消遣，最捧場的客人一星期來5天。「酒吧以往生意好穩定，受社會事件影響，要推出一折及二折優惠，希望吸引更多生意。」

單靠優惠吸客也並非良策，長遠酒吧業的經營模式亦要有所轉變。錢雋永說目前香港約有1,280間酒吧，佔飲食業約十五分之一，競爭較少，尚有發展空間。而酒吧業持有小食食肆牌照，可以把食物翻熱及提供精緻小食或串燒，女士食量較小，可以當作晚餐，目前酒吧有近一半生意是來自女性客人，先推小食優惠，期望可以吸引更多女性客人到訪。

提供包場活動 錢雋永：酒吧價錢可做到最平

另一招是提供更多包場活動，過往酒吧低調地提供包場活動，錢雋永說經濟吹淡風下，未來可能推出半價包場服務優惠，希望在包場活動市場中分一杯羹。「生意好就唔洗包場，依家得小貓三四隻，真係冇辦法」。他稱不少公司縮減活動預算，改至餐廳、酒樓及酒吧做包場，而酒吧的裝潢較餐廳有特色，價錢更可以做到最平，有一定競爭力，惟半價包場優惠的相關細節仍要跟業界商討。

推出連串優惠，錢雋永笑稱12月生意較去年同期差兩成已經滿意，希望先做好Happy Hour生意，「想做好12月積穀防饑，守住新年淡季。」他希望政府趁社會氣氛較為平靜時，盡快成立獨立調查委員會，公平公正處理各方的問題，平息社會大部分人的怒氣，回應市民訴求。「商人要求好簡單，希望社會和諧，市民可以安心消費，大家繼續做生意。」

上月大批防暴警察包圍理工大學，周先生說酒吧生意在11月15日（星期五）開始下跌，星期六生意跌超過六成，他舉例：以往做10萬元生意，當日只做到3至4萬元。（鄭子峰攝）

酒吧員工：現在生意已較穩定

Timber酒吧位於尖沙咀天文台道8號（即香港理工大學附近），經理周先生指11月生意大跌，有3天（11月17日至19日）不能營業，在11月19日星期二，該店需要關門做清潔，並把露台的shisha（水煙）全部更換。

最近社會氣氛略為回穩，該酒吧便在《Bar map》內推出小食優惠，希望刺激生意額。周先生透露，酒吧將在12月中推出更多小食優惠，如：燒羊架、串燒、炸物及日式小食，部分指定小食更低至10元；亦會提供Early Bird Happy Hour（早鳥歡樂時光、即5時至7時）指定飲品優惠，包括：cocktail、枝裝啤酒、Draft（桶裝）啤酒等，7時至9時便會設有買一送一優惠，「現在生意較為穩定，想推更多優惠，讓客源在各個時段可以分佈得比較平均。」