落車後再上車　50歲置業夢重圓　悟出「夠資本先可以入場擲骰仔」

香港地寸金尺土，上車、落車都不是容易的決定，一失足未必成千足恨，但絕對頭痕 ！今次上車故事的主人翁黃先生，早年選擇「落車」，由業主變租客，換來眼白白睇住樓價破頂，and the rest is history。

抱住典型「唔想幫人供樓」心理，他兩年前終斥逾688萬元購入將軍澳日出康城樓花晉海，一個低層連平台兩房「特色戶」。單位近日收樓，黃生置業夢重圓， 曾經落車又上車，樓價已飛升；年屆50歲再供樓，一按和二按貸款合共約5球。對此，他又有何看法？

黃生兩年前以逾688萬購入將軍澳晉海一個實用面積458方呎的兩房，連181方呎低層連平台的「特式戶」。（資料圖片）

黃生首個物業是一間頂層連天台的村屋，當年市價僅兩百多萬元，但住了四、五年後，因為照顧老人家的需要，最終選擇賣樓，搬到藍田大型屋苑麗港城，由業主變租客，「賣咗三百幾萬，唔係賺太多，亦要還按揭貸款，之後租屋住，都有打算買番，諗住等遲啲先，等個價好番啲先（樓價跌），發覺等極都唔落嚟。」

租樓心聲︰層樓始終不屬於自己

期間，黃生曾經想過投資車位，但因「嫌麻煩」作罷，「如果麗港城買咗車位點都會賺，嗰時6、70萬，後尾升到百幾萬，冇買到係因為諗住（買）樓囉！如果買車位又鎖住咗舊錢，又要搞一輪，所以冇入到市。」

後來一家人搬到將軍澳領都居住，遇上好業主，一個700多方呎的單位、租了五年多，租金亦只是由1.6萬元加到1.7萬元，但「層樓始終都不屬於自己」，對他而言，租屋等於「幫人供樓」，「好現實，我冇畀人迫遷、冇畀人狂加租嘅問題，但始於幫人供樓。」

黃生坦言，與太太二人月入逾6萬元，「供樓」不成問題，只是首期不足。（李澤彤攝）

夫婦月入逾6萬 惟欠首期

於非牟利組織擔任管理工作的他，與太太月入合共逾6萬元，「供樓」其實不成問題，但困擾著黃生以至一眾「無殼蝸牛」的，由始至終都是首期問題︰樓價升，加上政府及金管局推出多輪逆周期措施，樓價600萬元以下的單位最多只可以借8成首期，亦要通過「加3厘」的壓測，致令準買家所需首期節節上升。

「其實之前都係想買番，不過到真的想買番時，按揭（限制）已經收窄咗。早年賣樓嗰陣未有辣招，不過之後收窄，除非你買400萬元樓下，或600萬元樓下都做到8成，但市區樓好難搵到（大單位），（一家五口）好難住一個超細單位。」

黃生續稱，若果是「醫生、律師或國際投行內工作，畀心機做幾年嘢應該都儲到首期，但一眾非專業人士就未必得。」

金管局推出多輪收緊按揭借貸等措施，冀令樓價回復穩定。（資料圖片）

不擔心供樓︰搞唔掂咪賣咗佢

到了2017年，加上發展商提供的二按，黃生終成功付到首期「上車」，樓價688萬元，一按和二按貸款合共約510萬元。

簽訂了相關的買賣合約後，申請二按時其實差點「中招」，黃生本身以為可借得約140萬元，但最後還差40萬元少夠數，「一按畀到30年，但二按得15年，唔知係咪年紀問題，我50歲，但一按又去到30年，所有我都唔知點解，（當時）問銀行職員都話未聽過會咁。」考慮過市場其他方法，包括其他公司的按保計劃後，最後決定問家人借貸解決，「其他按保係做到二按，不過嗰啲公司唔出名，未聽過，亦要加多30多萬保費，條數都番嚟，所以問屋企人幫手。」

面對政府政策令他一度無法置業，黃生雖然感到無奈但亦理解，「收緊按揭係將一啲冇咁多資本的人拒諸門外，但就令本身好多資本，繼續玩落去。外來人門檻高啲，但你畀多啲錢咪可以跨越到個門檻，好似大富翁咁，你要有咁上下資本先可以入場擲骰仔……又唔可以埋怨，始終都有人因為咁置富。」

但現時「入市」，只計一按都要償還到80歲高齡，記者問退休後怎麼辦？他笑言這個問題「唔算太困擾」，「搞唔掂咪賣咗佢，搬去偏遠少少，或者細少少（單位）住。」

港人「愛磚頭」，覺得投資物業「穩陣」，不少人亦因此成功「買烺置富」。（資料圖片）

「買咗就希望升」

「上車」過程一波三折，經常聽到「上咗岸」的人勸免年青人說，「畀心機工作，辛苦啲捱下咪買到樓」。不過年屆50的他，以年紀來說，本應也是「上岸」的一群，現今才開展「供樓」生涯，他笑言應該早一點落決定，「一早買就唔洗煩，若果坐時光機返番廿年前，唔洗諗，點借法、點集資都入市先！」

這種心態，或許是樓價連年上升的原因之一。港人「愛磚頭」，覺得投資物業「穩陣」，香港作為資金開放的城市，任何人都可以買貨，起樓速度追不上買樓，即使近年中美貿易戰加上反修例所引發的示威活動夾擊經濟增長，樓價亦只有輕微上落，「比起股份，樓市有跡可尋。有多餘錢都會買多層保值，咁大家都做呢樣嘢，大家都加入，（樓價）又再推高啲。」

連黃生自己似乎亦有這種想法，向記者笑言，「買唔到時就希望樓價跌；買咗就希望升，起碼轉到按。」