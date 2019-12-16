新地郭基煇：旗下酒店收入跌逾三成 無計劃裁員冀政府救市

反修例引發的社會事件令訪港旅客人數大跌，酒店旅遊業皆受創。新地（0016）執行董事郭基煇接受訪問時表示，旗下酒店於7月至11月生意額下跌三成，11月至12月生意額更跌35至40%，惟上半年整體錄得增長，料抗跌能力較同行優勝。

新地沙田帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）於上周正式開幕，郭基煇坦言，酒店業正值寒冬，現時市況與2003年沙士時期相似，對新開幕酒店有一定打擊，不少旅行團預訂已被取消。他強調，集團不會要求員工放無薪假，亦沒有裁員計劃，未來將咬緊牙關，與員工共渡時艱。

他表示，酒店業界極需要政府幫助，建議參考沙士時期的措施，例如向旅客派發消費劵等等。在旅客人數大跌下，他留意到同行皆轉型做本地生意，集團旗下酒店亦提供更多優惠及加強酒店體驗，如在四季酒店開設試酒班等，期望吸納更多本地人入住。

帝逸酒店為集團第五間帝系酒店，投資額約28億元，邀請設計師為酒店注入大量沙田的行山元素。（林樂謙攝）

帝逸酒店投資28億元 望吸引本地客入住

帝逸酒店為集團第五間帝系酒店，郭氏透露，該酒店投資額約28億元，邀請日本建築師竹馬大二及本地室內設計師陳樂文操刀，為新酒店注入大量沙田的行山元素。他表示，新地與沙田區有極大淵源，1984年落成的沙田新城市廣場為父親郭炳江的首個項目，連同1989年落成的帝都酒店及新酒店，集團在每個年代皆與沙田一起成長。

該酒店設618間房間，與數碼通（0315）合作訂造智能系統，住客訂房後可透過電話使用智能房卡，亦提供本地旅行團以行山及單車體驗等，帶住客遊覽沙田區。酒店現時針對本地客人推出優惠，包括4人家庭可以1,888元起入住，情侶可以1,488元起入住，價錢包括早、晚自助餐及一日房價。郭氏稱，「香港人假日喜歡尋找性價比高的節目，現時酒店價格便宜，相信可以吸引到本地客入住。」

帝逸酒店針對本地客人推出優惠，郭基煇認為，本地人假日喜歡尋找性價比高的節目，料可吸引他們入住。（林樂謙攝）

料2024年中港營運一萬酒店房間

連同新酒店在內，集團在香港營運的酒店及服務式公寓房間共有6,300間，中國內地則有約1,500間。他透露，集團於2021年落成的酒店包括南京Andaz酒店及蘇州四季酒店，加上未來落成的長沙灣酒店，預計至2024年兩地營運的酒店房間將達至1萬間。

早前新地以422億元投得西九高鐵站上蓋的商業地王，郭氏表示，未來集團將繼續以中港兩地為主要市場，投得該地皮是集團在關鍵時投下的一票，反映對香港的未來有信心，現時積極尋找長線的合作夥伴參與發展，將投放資源在該地皮發展寫字樓及商場項目。