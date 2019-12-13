新地帝逸酒店開幕　郭炳聯：心情沉重　就如六四事件發生後

新地（0016）旗下沙田帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）今日正式開幕，集團主席兼董事總經理郭炳聯表示，社會事件為酒店環境帶來很大挑戰，是日開幕與帝都酒店於1989年8月3日開幕相似，當年剛經歷六四事件，他的心情同樣沉重。

標準客房價格由780元起

他表示，經歷六四事件後，1997年本地經濟依然向好，證明香港人只要努力及繼續拼搏，珍惜以往及現在擁有的事，捱過這些年便可以再創高峰，期望香港早日脫離困境。他又指，2014年是酒店及商場行業最高峰的時候，期望下一個高峰將至。

郭炳聯冀帝逸酒店可與帝都酒店有協同效應。（新地提供）

他補充，帝逸酒店位處所處的沙田區，是集團其中一個參與發展的社區，期望新酒店與集團旗下沙田新城市廣場，以及帝都酒店造成協同效應，為該區注入活力，長遠為集團經常性租金收入帶來額外收益，有利公司業務持續穩定發展。

帝逸酒店設618間房間，面積介乎226方呎至517方呎，標準客房價格由780元起，並設另設月租公寓。酒店與數碼通（0315）合作訂造智能系統，住客訂房後可透過電話使用智能房卡。酒店設有中、西及日式餐廳，設施包括健身室、室外恆溫泳池及共享工作空間等。