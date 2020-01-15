辦公室供應商IWG「全球每日開一office」　經濟不明朗時更受歡迎

共享辦公室被譽為未來工作新模式，惟去年行業龍頭WeWork押後上市大計，本地經營者競爭激烈，社會事件導致經濟前景不明朗，去年9月有共享辦公室「大劈價」，日租低見33元，令人憂慮行業前景。

全球最大辦公室供應商IWG經營Spaces及Regus等品牌，在香港有18個據點，其企業銷售副總裁接受《香港01》訪問時稱，公司近年正調整部署，努力改變受租金主導的生態，透過新方向積極擴充據點，目前平均全球每日會開設一個新據點，並預期未來會跑得更快。

Samit Chopra稱，香港情況有英國脫歐後，因政治及經濟存在不確定性，企業避免進行長線投資，反而令靈活辦公室變得更受歡迎。（受訪者提供圖片）

靈活辦公室冒起

目前IWG在全球有逾3,400個據點，在香港則有5間Spaces及13間Regus，總面積約50.5萬平方呎。近年本地市場前景不明朗，IWG企業銷售副總裁Samit Chopra認為，現時情況有如英國脫歐後，因政治及經濟存在不確定性，企業避免進行長線投資，反而令靈活辦公室變得更受歡迎。

據統計顯示，在全球18個主要市場中，目前靈活辦公室佔所有辦公室的5%，企業對靈活工作間的需求則按年升19%。Samit指出，有75%員工每周至少有一日不在辦公室工作，對辦公室流動性的要求不斷增加，另外大型企業須派遣員工到各個城市工作，亦要求更大的辦公室網絡，帶動了靈活辦公室的迅速冒起。

IWG以合作形式向各大企業提供靈活辦公室方案，集團可減低資本投資，同時快速擴充全球據點。（受訪者提供圖片）

與大企業合作 減低資本投資

共享經濟的關鍵在於如何運用閒置的資源，「有實時研究指，大企業實際使用的工作空間僅為55至60%，以全球Fortune 1000公司所擁有約9億方呎辦公室空間計，即浪費了約3.6億平方呎空間。」大量空間受到辦公室供應商青睞，IWG亦看中此機遇，以合作形式向各大企業提供靈活辦公室方案，變現這些土地的價值。

他解釋，部分科技企業發展太快，難以預估辦公室需求，於是便與辦公室供應商合作，將閒置空間變為靈活辦公室，於有發展需求時再使用其靈活空間，讓大企業及供應商共同分擔租金開支，集團可減低資本投資，同時快速擴充全球據點，如Spaces已進駐微軟（Microsoft）的荷蘭總部，明年亦會進駐一間本地金融企業的三層辦公室空間。

Samit相信，於未來7至10年內，全球大企業的靈活辦公室的佔用率達30%。（受訪者提供圖片）

拓特許經營 快速增據點

與此同時，IWG亦開拓特許經營計劃，邀請業主、地產商及策略夥伴等發展旗下靈活辦公室方案。Samit表示，集團會負責提供基礎設施及營運支援，目前已經在日本、台灣及瑞士尋得合作夥伴，進一步擴大集團的辦公室網絡。

WeWork的「燒錢」擴張令投資者憂慮其前景，Samit卻信心滿滿，「目前全球Fortune 1000間公司中，靈活辦公室的佔用率僅1至2%，相信於未來7至10年內，有關比例會提升至30%。」他補充，公司將減少自行開設據點，透過企業合作及特許經營兩大模式，作為未來發展方向，發掘更多市場的增長機會。