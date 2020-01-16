補習天后殺入健身界　打破一炮過收錢模式　年半開15間店

不少市民均有被健身中心hard sell（硬銷）的經歷，加上健身中心大多是預繳式收費，一旦結業清盤，客戶分分鐘血本無歸！

健身業界良莠不齊，補習天后、任教資訊及通訊科技（ICT）的黃靜怡（Ingrid），卻膽粗粗撈過界，夥拍昔日學習泰拳的朋友，集資開設健身中心「24/7 Fitness」，打着「破格」的旗幟——按月收費、24小時營業、不求hard sell，短短年半已開設15間店，還有3間新店裝修之中。驟耳聽來， 這些「破格」之舉，有辣有不辣，例如24小時營業，方便客人卻難免增加成本，背後有何商業盤算呢？

24/7 Fitness是本港少數設按月收費模式的健身中心，回本期相對較長。（鄭子峰攝）

24/7 Fitness是本港少數設按月收費模式的健身中心，公司行政總裁黃靜怡坦言，按月收費令回本期延長，其他健身中心最快可能兩個月經已收支平衡，「開頭經營幾個月會蝕錢，但只要捱過這段時期，之後就會愈來愈好，約一年就可以賺錢，生意穩定後，一間分店全年純利可達六位數。」為求早點有現金流入，公司於新店開張之前已要開始吸客，黃靜怡透露，一般在裝修期間有100至200個客人簽約，確保在正式開張時已有一定收入。

教練不用「落街派傳單」

目前，24/7 Fitness 全港擁有15間分店，一半是直營店，其餘是合作特許經營和少數特許經營店，對資金早點「回籠」亦有幫助，但連鎖店如何保持到良好口碑，須下不少功夫。黃靜怡解釋，特許經營質素參差，主要因為當中牽涉到大量人手，但公司比較自動化，如客人可以在網上自行購買公司會籍，收費公開透明、價錢統一，「唔會好似以前咁將個客困響房入面拗價錢，現場同埋上網買都是同一個價」。她續指，假若有員工硬銷，客人事後可以投訴，成立的話會作賠償。

公司開業時，找來德國體操奧運選手阮馬素任品牌代言人，不過，對於用戶，「落場」教練質素才是關鍵。黃靜怡透露，因為公司主打無「hard sell」，健身教練不用「落街派傳單」，也不用向客人推銷及跑數，容易吸引教練主動加盟，她暫未聽聞有「星級教練」想離開公司，也不擔心會有教練帶著客人「過檔」的情況發生。

黃靜怡說公司客戶男女客比例是6:4，年齡層為25至45歲。（鄭子峰攝）

兩成客人凌晨做運動

對於黃靜怡而言，月費模式和無硬銷預繳，只是24/7 Fitness的次要吸客賣點，首要的反而是24小時營業及分店數目多，讓客人隨時隨地、十分便利地做運動。24小時健身室在全球各地已十分流行，香港人口密度高、人們作息時間較晚，令黃靜怡深信24小時健身室在香港「有得做」，她稱傳統健身室的繁忙時間是集中在下班後的時間（約晚上7時至10時），約六成客人集中在這個時段；公司的客人則分布得較平均，約三成至四成客人會在下班後的時間做運動，凌晨（12時至5時）也有兩成的客人，個別商業區，如中環在早上（上班前的時間）也有一定人流。

初聽到24/7 Fitness是24小時經營，以為成本一定增加不少，黃靜怡卻笑稱「成本冇乜多到」，雖然電費和冷氣費等開支較傳統健身室多，但引入智能化設施後只需一筆過的支出，長遠反而幫公司省卻不少錢。她舉例，Face ID（面容辨識系統）用作開門及check-in（報到）手續，高智能體溫檢測系統防止外來人跟隨會員進入，而場內也有閉路電視拍攝現場環境，凌晨時段沒有職員駐場，故無太多額外人手開支。黃靜怡續指，在凌晨時段，若客人發生意外，店內設有緊急安全按鈕讓其他客人聯繫總公司，而場內也有閉路電視，可以立即監測到場內情況，職員會幫忙叫救護車。

公司收集了不少客戶的個人資料，更記錄客人的樣子，又如何保護客戶資料，避免釀成危機？黃靜怡指，24/7 Fitness在全線分店均採用了Network Box網絡保安服務，防止黑客或不知名人士取得客戶資料。

24/7 Fitness使用Face ID（面容辨識系統）用作開門及check-in（報到）手續，省卻人手成本。（鄭子峰攝）

智能化設施節省人手開支

本港社會運動持續多月，零售業更是重災區，不過黃靜怡卻覺得健身業是逆市的行業，生意比較不受影響，同時有危又有機，她指出港人運動意識增強，租金也更便宜，有個別業主減租，亦有更多業主主動向公司招手，詢問公司有沒有興趣租場開新店。她說公司希望在5年內在香港開設30間店，傾向在沙田、大西北（元朗、屯門、天水圍）等新界區開店，同時也期望將業務擴展至台灣、內地等亞洲地區。

可是，尋覓合適的店址仍是難題，黃靜怡透露公司會在人口密集的住宅或商業區開店，但不少地方均不支援24小時營業。而24/7 Fitness的場地面積較小，傳統健身中心普遍一萬呎起跳，但公司的店面面積介乎4000至8000呎，主要減少了桑拿房及蒸氣房這種使用率較低的設施。「好似便利店咁，雖然細一啲，但客人可以好方便、隨時隨地24小時做到運動。」

這也解釋了，為何24/7 Fitness短短年半已火速開設了15間分店，「香港人口密度高，惟現時只有900多間大大小小與運動有關的場所，以人口比例來計算，其實仍有相當大的發展空間。」黃靜怡樂觀道。