開24小時健身中心　補習天后Ingrid Wong︰教補習只是副業

補習老師與健身中心老板，聽起來風馬牛不相及，但黃靜怡（Ingrid）卻擁有這兩個身份，她現時是在遵理學校任教資訊及通訊科技（ICT），同時擔任24小時健身中心24/7 Fitness的行政總裁。訪問當日，黃靜怡以一身運動裝現身，做運動時表現有板有眼，原來她從小到大已與運動結緣：在5歲開始學習蔡李佛拳、出社會工作後開設泰拳館，加入香港的泰拳熱潮，以及開設24/7 Fitness。

夥學泰拳好友 開設健身中心

黃靜怡大學時修讀資訊科技學系，畢業後從事電腦相關工作，但這份工作令她覺得工時過長和工作量大，「可能一日我會做20個小時，還有4小時是on call（隨時候命）」，因而萌生開設泰拳館及轉型去做補習老師的念頭，慢慢泰拳館生意愈做愈大，令她難以同時兼顧兩方面工作，她便把手上的股份賣掉。

不過，因要準備筆記，補習老師一般是入行最初幾年會比較忙，其後只需修改及編輯筆記，有較多空閒時間，故她又打算再去做生意，除了開設護膚品牌外，當時健身業界出現了不少問題，如硬銷（hardsell）和客人預繳後健身中心倒閉，昔日學習泰拳的朋友便找她，想一起建立一個好的品牌，最終推出了24/7 Fitness。

黃靜怡在24/7 Fitness主要負責系統安裝、制定營運及推廣策略等，而拍檔則負責前線工作，不少更兼任公司的健身教練。同時做三份工作，她笑稱自己是超級Slash（斜槓青年），工作是互不相干，但她會把工作融入生活，「有時食下嘢，開心又做下嘢，咁樣會做多好多嘢！」

黃靜怡說自己並沒有把工作及生活分得太開，反而是把工作融入生活當中，這樣會令自己更舒服，同時做多了更多事情。（鄭子峰攝）

自認超級Slash 把工作融入生活

被問及教補習還是做健身中心生意比較賺錢，黃靜怡說自己教補習是副業，只是興趣，因為考生在ICT奪取5**的比例僅有0.7%或0.8%，但這一科是有技巧去讀。「電腦科是較少人讀嘅科，我走左就冇人去教。」作為教授ICT的補習老師，她希望有更多人材進入電腦行業，才可研發更多新科技，同時，24/7 Fitness也有不斷引入新事物，增加不同設施，改善環境及設計，不繼推陳出新，為客人提供更好服務。

雖然黃靜怡在補習界結識不少補習名師，惟24/7 Fitness暫時沒有補習集團或名師入股。她解釋道，公司現時有不少人想加盟，除了一些有熱誠做健身中心的人士外，現有的加盟店也希望開拓更多分店，但要找到符合租金、面積、24小時營業三大要求的店址，是有難度，故公司仍在努力當中。