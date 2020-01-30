【武漢肺炎】瑪麗無隔離安排　醫生昨接確診個案：自租酒店隔離　

香港連日來陸續有患者被確診武漢肺炎需送院治理，惟醫管局遲遲未為各直接接觸確診患者之醫護人員提供隔離措施或宿舍，令不少醫護人員擔心自身會成為傳染源。 昨日瑪麗醫院內科醫生蘇宇暉曾處理四季醫院送院的兩位確診武漢肺炎患者，他受訪指，院方現無任何措施隔離前線醫護人員，他自己已花費逾萬元在區內租住酒店，以免傳染家人及其他人士。但其他薪酬水平較低的醫護人員如病房助理，則不可能負擔如此高昂費用。

瑪麗醫院。 （資料圖片）

蘇宇暉於瑪麗醫院任內科醫生，昨日剛好按常規編排，到隔離病房當值。1月29日凌晨，兩名疑為武漢肺炎患者被送入該病房，蘇曾直接接觸二人面診，二人其後獲確診。

蘇指，瑪麗醫院於前日（28日）及昨日（29日），曾有內科主任、副主任及一眾醫護人員，召開會議統籌武漢肺炎的醫療事宜，當時表明即使曾接觸確診病人，都不獲隔離安排。

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管理層：已穿全套保護衣物 不需自我隔離

他指，會議上主理會議的內科主任劉澤星教授向在席醫生指，即使各醫護人員曾在接收武漢肺炎患者之隔離病房工作、曾直接接觸武確診漢肺炎患者、或其後成為主責武漢肺炎患者的俗稱「dirty team」醫護人員，由於已穿全套保護衣物，完成工作後，理應是潔淨，因此不需自我隔離。

該等醫護人員在工作日完結後，可自行回家休息、翌日亦需繼續服務普通病房之病人。席間，有醫生表示不滿，並提議暫用就近大學宿舍作隔離醫護人員之用。惟院方管理人員稱，此等措施「較難安排」。蘇指，「我們都好無奈，但大家前線同事都覺得無理由連這些措施都無，於理、於情都說不通。」

自掏逾萬元住酒店

「我覺得這樣做不可能是合理，也不希望傳染家人。」於是為謹慎起見，蘇昨日起自費在區內數碼港一家酒店訂房，預期會逗留兩星期，自掏腰包逾萬元。他嘆道，「我都擔心會中招，因為說真的，『瀨嘢』的機會很高。」

蘇並指出，於瑪麗醫院處理武漢肺炎病人的每一個病房更份，會有約二至四名醫護人員直接接觸患者，包括最少一名醫生、一名護士及病房助理，如抽血員。以醫生的薪酬水平，尚可負擔自費住酒店數星期，但其他薪酬水平較低的醫護人員如病房助理，則不可能負擔如此高昂費用。

蘇宇暉醫生直言「我做得隔離病房都預期有風險，但我覺得真的是被政府濫用我們的責任感。」 (受訪者提供圖片)

蘇：覺得真的是被政府濫用我們的責任感

他並指，2003年沙士期間，局方亦有措施幫助醫護人員接受隔離。蘇認為，「我主要覺得憤怒係因為整件事上包括醫院配套、政府的政策，好多嘢都好荒謬，太多人為的問題是不能夠接受。」

「我做得隔離病房都預期有風險，但我覺得真的是被政府濫用我們的責任感。」

訪問翌日 院方通知最快今晚可調配21間房間

訪問翌日早上，蘇指獲院方通知稱，瑪麗醫院範圍內，最快今晚可調配21間本來給予一般待命醫護人員作住宿用的房間，院方亦會繼續尋找酒店，但未知何時可用。蘇認為，「好過無，但其實預期之後會有更多醫護人員曝露於感染源，因此21個房間一定不夠用。」

食物及環境衛生局局長陳肇始今早向傳媒稱，政府及醫管局已全力尋找酒店予醫護人員使用。惟至現時，已有不少醫護人員曾直接接觸共10名確診患者，當中仍有如蘇醫生同樣的高危前線醫護人員，卻遲遲不獲安排隔離措施。