【武漢肺炎】確診者曾到四季、麗思卡爾頓、W酒店　5職員送隔離營

武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心表示，本港周三(29日)新增兩宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案。兩宗個案涉及一對居於湖北省武漢市的夫婦，分別為72歲男病人及73歲女病人。他們於本月22日乘坐國泰港龍航空KA853班機由武漢到香港，即日入住香港W酒店至昨日（28日）。二人昨日曾到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店。五名酒店職員會被列作密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。 醫院管理局表示，截至今日中午12時，公立醫院於過去24小時，共接收56名符合呈報準則的病人，包括31男及25女，年齡介乎13個月至88歲。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

+ 13 + 12 + 11

衞生防護中心表示，兩宗新增個案涉及一對居於湖北省武漢市的夫婦，分別為72歲男病人及73歲女病人。他們於本月22日乘坐國泰港龍航空KA853班機由武漢到香港，即日入住香港W酒店至昨日（28日）。兩名病人於25日已出現發燒，但事隔3日後，二人昨日曾到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並於香港四季酒店才乘坐救護車到瑪麗醫院入院，接受隔離治療。兩人現時情況穩定，本港目前共錄得10宗輸入的確診個案。

五名酒店職員被列作密切接觸者

衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。五名酒店職員會被列作密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。其他接觸者中，一人因出現病徵正在瑪麗醫院接受隔離治療，其餘則會進行醫學監察。衞生防護中心已就個案通報世界衞生組織、國家衞生健康委員會、廣東省衞生健康委員會和澳門衞生當局。

兩名患者曾入住香港W酒店。（酒店網頁）

47歲本港居民是上海確診患者的密切接觸者

衞生防護中心今日與國家衞健委核實一宗上海市的確診個案，並獲悉確診病人與一名居於香港的47歲男子曾有密切接觸。該名男子因屬懷疑個案早前入住威爾斯親王醫院，其呼吸道樣本其後證實對新型冠狀病毒呈陰性反應。由於他屬上海確診個案的密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

醫管局表示，截至今日中午12時，公立醫院於過去24小時，共接收56名符合呈報準則的病人，包括31男及25女，年齡介乎13個月至88歲，局方已將樣本送交衞生署化驗。目前89人正留院接受隔離，84人情況穩定，五人情況嚴重。