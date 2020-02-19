【武漢肺炎】東京奧運恐因疫情取消　估計保險費高達30億元

新型冠狀病毒於全球蔓延，疫情尚未受控，多國均錄得各診個案，當中包括2020年奧運主辦國日本。早前當地社交媒體瘋傳東京奧運因疫情中止舉行，東京奧組委隨即否認傳聞。若然未來數個月疫情持續爆發，取消東京奧運將造成何等代價？

據《BBC Sport》報道，東京奧組委稱，籌辦東京奧運的預算約97億英鎊，相當於980億港元，而是次為籌辦東奧的投保費用，大約是預算金額的1.5%至3%，按此計算，保費高達1.45億至2.9億英鎊，相當於14.6至29.3億港元。

東京奧運預算花費近千億

英國倫敦市保險交易所勞合社（Lloyd's）的一家主要承銷商表示，事實上一般取消活動的保險條款中，大多會表明將傳染病問題排除於保障之外。不過，當為奧運會購買保險時，則不會排除保陣會包括傳染病風險。

東京奧運因新型冠狀病毒疫情而取消，相信保險條款可被激活。（資料圖片）

承保商稱，理論上，當東京奧運因新型冠狀病毒疫情而取消，不論是否因為主辦方突然禁止任何中國運動員參與奧運會，或因疫情持續擴散，大會認為賽事無法安全進行，這樣便會執行保險條款。

不過，報道提到，除了戰爭之外，歷屆奧運會未曾取消或者延遲，因疫情而取消更是史無前例的。回顧奧運歷史，1916年，原定在德國柏林舉行的夏季奧運會，因為爆發第一次世界大戰而取消；而1940年和1944年的夏季和冬季奧運會亦因為戰事而停辦。