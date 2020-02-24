北上核數受阻　會計師公會會長：押後實地核數　冀爭取遲發業績

新型冠狀病毒疫情肆虐，會計業北上會計和核數工作受阻。港交所（0388）與證監會本月初向上市公司及核數師提供指引，若上市公司認為基於疫情，無法按規定刊發業績，應盡快聯絡聯交所以便商討有關情況，但就沒有設下可延發業績的限期。香港會計師公會會長江智蛟表示，現時不少內地企業仍未復工，業界均把實地核數工作押後，該會將繼續跟業界保持溝通，他並希望監管當局在指引內提供更多資料。

本港會計師事務所目前普遍讓員工在家工作（Home office），江智蛟說會計師在家工作有不少困難，若經電郵工作及溝通，文件檔案的大小有限制，而內地公司有的機密文件不可流出及出口。即使本港部分會計師行在內地有分部，但內地分行員工也要在家工作，工作效率下降，人手緊拙，跨市跨省交通更是受阻，故把工作轉交由內地員工負責是有一定難度，業界只好暫時把實地工作押後做。

會計師公會將在2月尾至3月初向會員收集資訊，江智蛟希望屆時資訊會較有代表性及更準確，讓監管當局考慮調整措施。（資料圖片）

當局傾向如期公布業績

港交所及證監會的指引未有設下延發業績期限，江智蛟認為當局傾向讓上市公司如期公布業績，指引內訂明了上市公司發布業績的三步曲：如期刊發業績（經核數師審核）、刊發尚未與其核數師議定的初步業績、以及無法按規定刊發業績，向聯交所提供4方面資料。江智蛟希望當局可提供更清晰的指引，包括界定那些是準確和完整的財務資料；若上市公司在限期前未能提供財務資料，會否立即停牌。公會將在2月尾至3月初，再次向業界收集資訊，並會密切留意疫情發展，同時把最新資料傳達至證監會。「如果好多公司都覺得3月31日或之前無法刊發業績，公會將匯報予聯交所及證監，爭取一次性延期。」

鑑於未知疫情何時受控，江智蛟坦言業界仍未決定會否延遲會計專業試的試期，以往會計專業試在6月開考，若較多上市公司遲發業績，會計學員可能在4至5月還在做審計工作，未必有足夠時間溫習，公會將按照疫情情況而決定是否需要採取相應措施。

江智蛟冀在今年上半年推出第七個長遠計劃，也會努力提升公會形象，與會員有緊密溝通。

經濟轉差對會計業影響不大

本港經濟陷入負增長，投資市場氣氛轉弱，江智蛟覺得這將影響會計業的顧問服務或特別服務，如收購合併及上市業務，惟破產重組的工作則會增加；不少公司削減預算，或會要求會計師事務所下調收費，也可能會由大型會計師事務所轉至中小型會計師事務所核數，整體來說，經濟轉差對會計業影響不大。

未來公會將致力於提升會員服務，例如：舉辦論壇，讓學員、退休會員、企業、政府部門等參加；增設瑜珈班或者品酒班等興趣班。