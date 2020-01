【武漢肺炎】北上核數高峰期　Big 4員工憂拒出差　會遭秋後算帳

「武漢肺炎」疫情持續擴散,中國全國各省都錄得確診個案,本港不少大型公司正着手實施特別上班安排,北上公幹又如何?一般而言,1、2月份是本港審計人員北上出差的高峰期,以便上市公司趕及於3月底前公布年度業績。但在疫情肆虐下,「To go, or not to go」卻成為業界頭痛的問題。