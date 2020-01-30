【武漢肺炎】北上核數高峰期　Big 4員工憂拒出差　會遭秋後算帳

「武漢肺炎」疫情持續擴散，中國全國各省都錄得確診個案，本港不少大型公司正着手實施特別上班安排，北上公幹又如何？一般而言，1、2月份是本港審計人員北上出差的高峰期，以便上市公司趕及於3月底前公布年度業績。但在疫情肆虐下，「To go, or not to go」卻成為業界頭痛的問題。

有在四大會計師事務所（「Big 4」）工作的會計師向《香港01》指，假若本港會計師事務所決定繼續讓員工到內地出差，如果員工拒絕，未知會否有「秋後算帳」。遠景會計師事務所創辦人、資深執業會計師林智遠期望，監管當局把會計從業員的安危放在首位，視乎疫情發展延遲業績發布期限兩周至1個月。「無咗健康及生命，何來錢同埋份工呢？」

武漢肺炎疫情肆虐，本港出現口罩搶購潮，市民希望配戴口罩保障自身安全，但會計行業的員工卻可能需要北上工作。（梁威鵬攝）

Big 4員工：憂拒絕北上 遭「秋後算帳」

武漢肺炎全國爆發，港人搶口罩「自保」，但會計界員工，卻可能仍要北上做核數工作。一名入行5年、現於四大會計師事務所工作的會計師David﹙化名﹚透露，業界目前普遍跟隨政府的安排，即允許員工由本月29日起至2月2日在家工作，同時押後內地出差，但暫未有公布之後的工作安排，包括是否要北上公幹。

由於不少上市公司須於3月底前公布業績，故1月至3月都是會計業繁忙時期。David指，由於在家工作，使用通訊軟件和電郵來溝通聯絡，在核對單據和相關文件時較為不便，因此，他有部分同事現時仍回公司上班，並自發購買口罩，向上司報銷。

香港工作安排相對容易，北上公幹又如何？David指，幾乎每一間會計師事務所均會派員工到內地核數，「要攞文件同個客核對，親自睇下張單，都擔心會係假」。然而，暫時未有會計師事務所提供員工北上公幹的指引，他認為大型的會計師事務所大多在內地有公司，如果暫停讓香港員工前往內地核數，相信有關工作會交由內地員工負責，但此舉將對他們造成一定壓力。

David又稱，假若本港會計師事務所決定繼續讓員工到內地出差，未知員工拒絕後會否遭到「秋後算帳」，部分員工或因而無奈地繼續往內地出差。公司亦未必會提供足夠的防疫物資，「趕唔切3月底出業績又會搞到個客間公司停牌，希望本港監管機構可以延遲刊發業績的限期」。

資深執業會計師林智遠（左二）說，業界普遍讓員工自行選擇在家工作或回到公司工作，並押後內地出差。（資料圖片）

資深會計師：部分文件不可「出口」

遠景會計師事務所創辦人、資深執業會計師林智遠表示，目前業界普遍讓員工自行選擇在家工作或回到公司工作，並押後內地出差。他暫未聽聞有公司安排員工在假期完結後前往內地公幹，更有一兩間大行的合夥人表明不建議員工短期內往內地出差。

他又指，香港有六至七成的上市公司與中國有關連，其員工亦要北上工作，惟未知內地會否繼續延長春節假期，即使這些公司及會計師事務所想派員北上工作，也未必成事。

不少會計師行讓員工在家工作，林智遠說措施有一定不足，會計師無法查核所有文件。如果是小型客戶，就可以叫客戶把文件經電郵發送，但有內地營運點的公司基本上不可能把全部文件拿到香港或經電郵發送，更有部分文件不可「出口」，一定要到當地核數，「數人頭、睇廠嘅機器，都要去到當地，冇可能用視像電話睇！」個別大型會計師行或讓內地員工接手香港員工原本的工作，但內地員工可能需要跨省跨市工作，未知交通會否受阻，如有文件經電子傳送，也未必可核實其真確性。

林智遠稱，香港有七成公司在12月底年結，主板及創業板的上市公司均要在3月底前公布業績。（資料圖片）

「無咗健康，何來工作？」

林智遠稱香港有七成公司在12月底年結，按規例上市公司要在3月底前公布業績，所以以往上市公司陸續在2月初至3月底公布業績，但武漢疫情擴大，現時為業界的高峰期，會計師行人手安排上有一定壓力，他期望監管當局把會計從業員的安危放在首位，視乎疫情發展延遲業績發布期限兩周至1個月。

他續指僱主應保障員工的身體健康，如果員工不願意北上工作，不可能強行要他們去做；如有員工願意北上工作，僱主應提供足夠的保護措施，他自己公司有1個月的口罩儲備，並讓員工自行取用，同時，買了消毒藥水及手套。他建議員工應自行衡量風險，保障自己及家人的安全，適當地拒絕。「無咗健康及生命，何來錢同埋份工呢？雖然環境係艱難，但有信心會解決到！」

羅兵咸永道香港早前宣布，延長香港和澳門辦公室員工的農曆新年假期至1月31日。

羅兵咸永道：取消不必要之公幹安排

事實上，目前會計師行普遍在新春假期後採取特別工作安排，如羅兵咸永道香港早前宣布，延長香港和澳門辦公室員工的農曆新年假期至1月31日。記者就前線員工期後的工作安排向四大會計師事務所查詢，羅兵咸永道香港表示，新年假期後，員工也應按實際情況需要進行遠程工作；同時，將取消任何不必要的公幹安排，以盡可能減少相互感染的風險。

安永一名在武漢的員工於本月初確診武漢肺炎，接受隔離治療後現已回家休養，該行並暫停員工往來武漢的商務出差安排。安永表示已延長內地員工的農曆新年假期至2月2日，又建議香港員工於本周在家工作，下星期若有最新安排會再作通知。

香港立信德豪會計師事務所發出內部電郵通知員工，他們可於本月29日至31日在家中工作，並停止本周所有的北上公幹，公司並將於周五向員工宣布下周的工作安排。至於德勤，則對事件不予置評，而畢馬威則未有回覆。

香港會計手足工會籌委會近日做了問卷調查，發現超過九成受訪者認爲會計業僱主「應該即時暫停派遣員工到中國内地公幹」，但不足一成半人表示其僱主已暫停內地出差工作。該會明天將發表《武漢肺炎對會計界職業安全影響之問卷調查》結果，冀喚起同業乃至各行各業對職場抗疫之關注。