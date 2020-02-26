【財政預算案】派錢1萬買到兩手港視　專家點出「疫市」自強股

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，宣布向18歲或以上市民派發1萬元。在新冠肺炎肆虐下，市民外出消費意欲減低，1萬元除了用來採購防疫物資，亦有人選擇用作投資，長遠升值。

新冠肺炎擴散至全球，美股兩日急瀉，道指累跌近2,000點，港股今日﹙26日﹚亦下跌197點，收報26696點。股市急插，或為投資者帶來「撈底」機會，中投傲揚基金經理溫鋼城認為，港股短期或可反彈至27,200點，看好內房及公用股等版塊；信誠證券聯席董事張智威則點出心目中的「疫市」自強股，包括香港電訊（6823）及中華煤氣（0003）。

今日財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，宣布為18歲或以上市民派發現金1萬元。（資料圖片）

1萬蚊「話多唔多，話少唔少」，以今日收市價計，未夠買到一手滙控﹙0005﹚﹙每手22,240元﹚，但就買到接近兩手工行﹙1398﹚﹙每手5,340元﹚或建設銀行﹙0939﹚﹙每手6,320元﹚等傳統收息股。

如果想支持本地「抗疫」概念股，也有不少選擇。1萬元可買到兩手早前熱炒的香港電視﹙1137﹚﹙每手4,620元﹚、5手日本城母企國際家居﹙1373﹚﹙每手1,950元﹚、42手卓悅﹙0653﹚﹙每手238元﹚、近8手759阿信屋母企CEC國際﹙0759﹚﹙每手1,300元﹚。

除「抗疫」概念股外，如想曲線支持業績受創的「本地薑」，同一筆錢可買到兩手優品360﹙2360﹚﹙每手4,460元﹚、近8手太興集團﹙6811﹚﹙每手1,330元﹚、11手叙福樓﹙1978﹚﹙每手920元﹚、大快活﹙0052﹚﹙每手9,570元﹚等。

溫鋼城：港股短期反彈至27200點

雖則話是政府「派糖」，但入場容易贏錢難，專家又如何操作？中投傲揚基金經理溫鋼城認為，港股今日一度跌至26400點，技術上已超賣，隨著美股跌穿200天線，相信會有一定反彈，帶動港股升幅，短期恒指最高反彈至27200點。不過，目前肺炎疫情於全球擴散，歐洲地區防疫意識較為薄弱，在受感染宗數增加下，認為對美股仍會下跌，港股有機會「尋底」，跌穿26000點。

在「疫市」下，他推介內房股融創中國（1918），認為內地經濟下行，中央政府必須以內房去支撐經濟，而種種政策如放寬買樓限制等，反映「不要炒房」只是口號，實際卻鼓勵市民買樓，故勸籲投資者不用認真看待內地政府樓房市場保守政策，料內房股可「破頂」，融創可升穿50元，今日股價逆市升近3%已是利好信號。

不過，融創中國一手要43,700元，須額外「注資」才買到。

溫鋼城看好內房股融創中國（1918），認為內地經濟下行，中央政府必須以內房去支撐經濟，種種政策反映「不要炒房」只是口號，實際卻鼓勵市民買樓。（資料圖片）

張智威：阿里巴巴受惠肺炎疫情

信誠證券聯席董事張智威則認為，恒指由1月底高位累跌逾2000點，惟同期美股持續攀升，相信美股現時只是「追跌幅」，而港股跌勢已成，料於26,000點有支持。他看好阿里巴巴（9988）﹙每手20,300元﹚為疫情受惠股，目前內地實體店無法營業，增加電商業務的需求，雲業務增長又持續加快，而該股未來亦有望獲納入恒指成分股，認為股份有望升至225元。該股今日收報203元。

收息股方面，張智威看好華潤水泥（1313）﹙每手19,180元﹚，目前息率約有5.6厘，今日亦錄得逆市升幅。他憧憬中央政府會加強基建投資以支撐經濟，指此類資源股份值得吸納收息。至於銀行股他認為不宜沾手，特別是滙豐控股（0005）的風險較高，因環球經濟不穩下，銀行壞帳或急增，另外肺炎疫情擴散至歐洲，滙控的歐洲業務亦有機會拖累公司表現。

張智威看好阿里巴巴（9988）為疫情受惠股，電商及雲業務增長持續加快，並有望獲納入恒指成分股。（資料圖片）

買消費股等同「從火爐取錢」

至於本地股份，溫鋼城認為只有公用股可吸納，其餘版塊則不看好。他推介中華煤氣（0003）﹙每手14,960元﹚作十送一紅股的選擇，亦看好香港電訊（6823）﹙每手11,800元﹚的穩定派息。雖然財政預算案每人派錢一萬元可刺激消費，惟張智威稱，現時買入消費股，無疑是「從火爐取錢」，業界寒冬未過仍不宜沾手該類股份。