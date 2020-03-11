是清盤王又是企業醫生　黎嘉恩︰瀕危公司三步曲　「死撐非好事」

本港陷入經濟危機，不少企業恐陷入財困，經營愈見艱難，難免好愁。

有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩，籲保持審慎樂觀的態度應對這場硬仗，又以自己患上罕見的體骼病SED（脊椎骨骼發育不全症）的經歷來勉勵市民，「因為身體原因，我有好大局限，事實是將來會愈來愈艱難，但我深信如果有足夠實力，不怕辛苦，情況就不會太差！」

黎嘉恩入行30多年，保守估計處理過300多至400多宗清盤或破產案，包括甄沾記、海域集團、巨龍船務、金至尊、亞視等，「清盤王」之名不脛而走。

他說企業資金周轉有困難時，一般有三步曲，先是死撐，不斷借錢；然後是債務重組，變賣資產去還債，接著清盤。當中清盤一定是最負面，但死撐未必是好事，「病左唔去睇醫生，可能係慳返啲醫藥費，但你想醫嘅時候，醫唔醫得好係另一件事。」

德勤曾是亞視臨時清盤人，黎嘉恩當時指需要保存亞視公司資產、穩定亞視及處理大部分債務，最終亞視情況已變得穩定。（資料圖片）

他解釋道部分公司債務重組需時超過一年時間，因為牽涉到不同持份者，包括債權人、員工、銀行，每個持份者的立場及想法不盡相同，自己最想為有問題的企業做債務重組，但每一個公司情況不同，只有部分可以成功重組，但部分財困多年的公司，就難以找到「白武士」注資。

裁員是「無辦法中的辦法」

親歷多間公司由盛轉衰，黎嘉恩自言不鼓勵企業裁員，形容是「沒有辦法之中的辦法」，他又憶述昔日處理建築商清盤個案的經歷，當時他剛剛接手處理案件，在公司樓下被400個地盤工人拿著工具、兩度包圍追糧，更遭喝斥「你打棟入黎，如果今日唔俾錢就打橫出返去。」可是，他並未計好公司有多少資產，法院也沒有賦予他派錢的權力，「我唔會嬲佢地，反而覺得佢地好慘，有啲情況見到都唔忍心。」

黎嘉恩寄語年輕人在經濟低潮下，不要怕捱苦，要好好充實自己，在不同方面為自己增值。（高仲明攝）

對於「清盤王」稱號，黎嘉恩說自己不太喜歡，因為清盤較為負面，更籲記者為他想一個更好的稱號。（記者：你覺得重組王或者企業醫生怎麼樣？）他笑稱這兩個稱號不錯，「我鐘意做醫生，其實我應該做醫生！」