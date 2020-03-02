【零售嚴冬】業界料上半年零售額跌三至五成 約45%企業擬裁員

新冠肺炎疫情擴散，零售業受到衝擊，部分零售商宣布關閉分店及減薪。政府公布，1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為378億元，跌幅擴大至21.4%。零售管理協會主席謝邱安儀表示，隨著疫情持續影響業界生意，即使財政預算案宣布全民派發一萬元等措施，亦認為難以掌握對業界的實際幫助，預期上半年整體零售銷售跌幅會達30至50％，為有數據公布以來的最大跌幅。

謝太指出，自1月下旬疫情爆發至今，市況持續蕭條，會員反映2月珠寶鐘錶、化妝品及汽車類生意跌60至80％，化妝品及服裝類挫40至60％，而超市、便利店及食品類有微單位數跌幅或持平，並預期3、4月情況與上述日子相若。

雖然部分機構已恢復正常上班，市面人流增加，但她認為市民並非出外作休閒購物，對非日用品的購物意欲依然低迷，相信待疫情受控後，本地消費意欲會恢復正常，然而本港由旅遊業帶動消費，單靠本地市場難出現V型反彈，認為要訪港旅客恢復以往數字仍需頗長的時間。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，疫情爆發後裁員潮會更嚴重，更多中小企將面臨結業。（資料圖片）

20％企業計劃縮細店舖規模

她表示，有47％受訪會員有已在1至2月採取無薪假安排，未來3至4月該比例增加至56％；計劃裁員的公司則由20至30％增加至45％，其中有六成指會裁5％以下人手，有四成指會裁一至三成人手；而決定收縮人力資源的會員比例由40％增至55％。另外，她指有10至20％會員將會縮細店舖規模。

協會於去年12月預計未來6個月，將會有逾5,600名零售從業員被裁，謝太認為，疫情爆發後裁員潮會更嚴重，上市公司宣布大規模收縮店舖，更多中小企將面臨結業。她指不少地產商已作出租金紓解措施，惟有個別不肯減租，呼籲他們在商戶覆蓋率、減租百分比及減租期長度上可作出更多行動。

萊坊林浩文：街舖租金下調15%至20%

萊坊執行董事林浩文指，隨着市民出行大幅減少，整體商業和經濟活動顯著減慢，香港經濟愈趨困難，預計香港就業市場面對的壓力將會增加，失業率可能升至3.5%至4%。當中零售業是疫情影響的「重災區」，旅客銳減重創飲食、零售、消費及旅遊相關等行業，亦影響珠寶首飾、化妝品及服裝等銷售，估計未來2到3個月的疫情發展對宏觀經濟以及零售業影響的程度十分關鍵。

林浩文認為，市民避免去人多擠迫的地方，選擇留在「社區消費」，預料地區商場及民生區商舖受惠，相反街舖租金今年會向下調整15%至20%；商場租金下調約10%至15%。至於在疫情影響下，網購或電子商務受惠，除銷售增加外，亦可能會改變消費者的消費習慣，長遠對實體店舖會帶來衝擊。