【餐飲嚴寒】稻香、富臨及明星海鮮酒家　約54店停業或停晚市

武漢肺炎疫情肆虐，市民紛紛減少外出聚餐，飲食業生意大受影響，多間中式酒樓暫停營業。《香港01》統計發現，稻香集團（0573）有5間分店暫時停業、17間分店不做晚市時段、以及有1間分店只接收訂座；明星海鮮酒家集團則有8間店暫時停業，4間店暫停晚市。富臨集團（1443）宣布旗下約20間餐館短暫休業，進行徹底清潔和消毒，2,000名前線員工2月放3天無薪假；美心集團部分中菜分店則調整營業時間。

美心集團表示，旗下部分美心中菜分店調整了營業時間，惟因每間分店營業時間各有不同，客人需致電個別分店查詢；記者分別以顧客身份致電中環美心皇宮、九龍灣德福廣場翠園、尖沙咀北京樓及尖沙咀潮庭查詢，職員均指店舖會在晚上9時30分截單，10時提早收舖。

位於荃灣綠楊坊的美心皇宮，店內有放置營業時間告示板，平日、周末及公眾假期均是晚上10時關門，較公司網頁內顯示的11時關門，提早了1小時。

稻香5店暫時停業 17店停晚市

截至去年6月底，稻香集團在香港共經營55家食肆，以及營運19家泰昌餅家。根據稻香集團官網，稻香海鮮火鍋酒家有4間分店暫時停業，而紅磡的泰昌餅家也是暫停營業。集團旗下的稻香海鮮火鍋酒家、稻香超級漁港、客家好棧、鍾菜‧鍾廚、稻坊及泰昌餅家，合共有17間分店晚市時段暫停營業；而位於旺角雅蘭中心4樓的迎．潮則只接待宴席訂座，茶市及晚飯暫停（該店營業時間為下午4時半至晚上11時半）。記者在昨晚前往迎．潮，電梯打開後，發現店內一邊漆黑，亦沒有任何職員；而3樓的稻香漁港市集晚市則仍有營業，在地下大堂，有迎．潮的廣告牌寫上「4樓不設早午茶市及晚飯小菜，請移玉步至3樓」；位於旺角荷李活商業中心的稻香．茶居晚市亦是停業，地下管理處職員稱稻香．茶居「唔做晚市，關咗門鎖住哂，依家上唔到去」，籲記者翌日再來光顧。

記者今早致電旺角荷李活商業中心的稻香．茶居查詢晚市停業事宜，員工表示該店停晚市至本月底，建議晚上可到附近雅蘭中心3樓的稻香光顧。

富臨20間店短暫休業 強調無裁員計劃

富臨集團公布，因應新型冠狀病毒疫情傳染性高，市民減少外出用膳，在審慎考慮後，決定旗下約20間餐館短暫休業，進行徹底清潔和消毒。管理層會密切留意疫情發展，期望盡快回復正常服務。

集團表示，將推行一系列營運成本控制方案，包括2月下調全體執行董事50%薪酬；下調高級管理層20%薪酬，前線同事2月安排放3天無薪假期，受影響同事約2,000名。集團將繼續審視營運情況，及後再推出其他措施，並強調沒有裁員計劃。

截至去年9月底，富臨在香港共擁有78間餐館， 分別為24間「富臨」系列品牌、9間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館，及於中國內地擁有4間餐館。

8店停業 明星海鮮酒家：疫情緩和後再恢復營業

明星海鮮酒家集團本周一（2月17日）在Facebook專頁公布，集團有4間分店營業時間更改為早上7點至下午4點，有7間分店暫時繼續全日營業。根據公司網頁，集團在全港擁有19間分店，即是有8間分店並沒有在名單內。集團於帖文表示，暫停營業之分店或更改營業時間之分店，稍後疫情緩和後，會另行通告恢復正常營業。

就有部分分店未有涵蓋在Facebook專頁的帖子內，記者致電明星海鮮酒家的顧客熱線查詢，職員稱「未有寫果啲即係暫時停業」，對於集團的全港分店數量，職員說要根據公司網站的分店數量作準。

葵盛東明星海鮮酒家為其中1間停業的分店，根據讀者提供的照片，該店已落閘，並貼出告示因近日本港疫情嚴峻，葵盛東店由2月7日起暫停營業，直至疫情穩定，公司會再作通告通知客人恢復營業，客人如欲光顧，請改至荃灣石圍角邨分店。

記者其後致電石圍角邨店查詢，職員表示葵盛東分店現已停業，若客人想光顧可轉至石圍角邨分店，惟該店現在不做晚市。