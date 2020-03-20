【疫市商機】港初創攻台星馬印泰日韓市場　棄中國市場商機或更大

內地坐擁14億人的龐大市場，往往令做生意的人趨之若騖，所以香港政府和社會的賢達經常呼籲香港年青人回內地發展，放眼「大灣區」。不過要跳出香港，也不一定要北上發展內地市場，本地初創公司Snapask便選擇放棄內地市場，專心發展其他亞洲地區，目前產品在港、台、星、馬、印、泰、日、韓八個市場都有提供服務，全球共有逾300萬註冊學生用戶，有約35萬註冊導師。 為什麼放棄14億人的內地市場？且聽Snapask共同創辦人Timothy娓娓道來。

Snapask在不同市場都有當地的團隊，負責「本地化」。（受訪者提供）

香港初創公司Snapask於2015年成立，誕生不過短短5年時間，透過手機應用程式提供的一對一「問功課」服務已拓展至亞洲其他七個市場。Timothy指，因為整個亞洲的教育系統也是考試主導，所以各市場的主要學習動機和習性沒有太大差別，Snapask的模式在香港驗證成功後，搬到其他市場也很快取得了成功。

當然經營生意實難以「一本通書讀到老」，公司在日本市場便曾經「水土不服」。他指，公司在日本發展近一年後，覺得當地使用率不及其他市場，後來於當地做街訪和市場調查時才發現日本人讀不了公司名字Snapask，於是要另改日文名字，網站也要特別為日本市場另行設計，才可以打入到當地市場。他表示，公司現時在不同市場都有當地的團隊，幫忙產品和流程的「本地化」。

不做內地市場

既然經營模式這麼成功，為什麼沒有去內地發展呢？Timothy表示，公司一直無意發展內地市場， 除了是因為內地的線上教育已經很成熟外，另一個主要原因是希望「專注」。「很多人都會問我怎麼不去內地做，並不單純是因為競爭，而是專注問題…正因為內地市場太大，所以要不只做內地，要不就完全不做，我們便是選擇了後者。」他說。

他指，雖然放棄了14億人的龐大市場，但專注亞洲地區，機遇甚至可能比內地更大，而且公司團隊的一大優勢是十分國際化，能用一個核心團隊去管理八個地區，這些優勢都比較可以在其他亞洲市場發揮。

Snapask現時用戶較多來自印尼、泰國和馬來西亞。（受訪者提供）

他透露，各市場來說，收入目前以早期發展的香港、台灣、新加坡市場做得較好，而用戶數最多的市場則是印尼、泰國和馬來西亞，因為這些地區人口基數較大。

「現時在印尼、馬來西亞等地，我們都是在主要城市發展為主，但希望未來可以拓展至非主要城市。香港細，好的補習老師可以輕易去各區幫學生補習，但馬來西亞等地因為太大，教學資源主要集中在城市，有很大的資源不均，希望Snapask可以用科技將資源帶到去鄉村地方。」他說。