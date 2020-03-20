【疫市商機】港教育科技公司配對「問功課」　助超級老師月入4萬

本地初創公司Snapask透過手機應用程式提供的一對一「問功課」服務，成功於多國「落地生根」，近日疫情升級學校停課、不少補習班也取消，更令Snapask用量明顯上升，香港區的DSE考生使用量便大升一倍，由以往的平均每月問40條問題，升至問80條，更有「超級用戶」單月發問超過800題。

線上學習不是全新事物，他們的程式可脫穎而出，當中的智能配對系統功不可沒。Snapask共同創辦人Timothy指，Snapask會根據學生問題的種類、學生喜好、是否有追蹤（Follow）特定老師、老師評分等因素作配對。

他介紹，對老師來說，形式就如Uber司機搶單，當他們回答學生後等學生消化期間，又可以再去答別的學生，所以「超級老師」一晚可能可以應付二三百個學生。他指，老師每答一條問題，平均可賺7元，所以收入最高的5%老師，月入可高達四萬元。

而對學生來說，交880元月費可任問不同學科的問題，而且是24小時有老師解答，相較私人補習可能要動輒逾百元一小時只補一科，「是一個很便宜的價錢」。

Timothy稱，Snapask收入最高的5%老師，月入可高達四萬元。（受訪者提供）

程式踢走「HEA答」老師

既然老師答得長答得短都是收差不多價錢，是否擔心老師「HEA答」(隨便作答)，影響教學質素呢？Timothy表示：「Hea答其實很易發現，甚至不用人手去分析，例如你發一張圖給學生但之後學生再問卻一直無回覆。又例如有些老師頭三分鐘連續發一些間距很短的訊息，但之後又消失了，這些都是差的情況。比較好的例子，是跟學生一問一答有來有往。」

他指，除了學生會對老師評分外，程式也會基於不同的答題模式，給予老師「打分」，若老師評分太低，便不會再接到問題。他補充，平台現時沒有限每條問題一定要多久完成，答題時間有長有短，真的有互動的部分平均時長約是15至20分鐘。

「我們這個配對平台就有這好處，相較Uber等平台可能有些互動是在平台外發生，較難處理。Snapask老師學生大部份互動都是在平台上發生的，不論是教學質素或是老師發的內容是否合適等，我們都可以很輕易管理。」他說。