【疫市商機】線上「問功課」公司　夥陶傑拍片　亞洲八地逆市淘金

新型冠狀肺炎（又稱武漢肺炎）令全球不少地方停學，但以香港為例，中學文憑試（DSE）卻繼續，「停課不停考」下，不少老師被逼改為線上教學，但因欠缺相關培訓和支援，教學質素大打折扣。曾獲選福布斯「亞洲30位30歲以下青年領袖」的Snapask共同創辦人Timothy便批評，部份學校老師要監控學生有沒有看相關教學視頻「其實無意思」，但如果條片內容夠吸引，「好似煲劇咁」，學生自然會看。他指，Snapask的做法是，聘請專業電影和廣告人製作、邀請陶傑等KOL「粉墨登場」、務求令教學片都可以好吸引。

Snapask主要服務是線上的一對一功課問答服務。（受訪者提供）

2015年成立的香港初創公司Snapask主要服務是透過手機應用程式提供一對一功課問答服務，學生只要上傳題目照片，便可快速配對導師在線指導，標榜24小時無間運作，答題計劃最便宜為10題180元，付880元月費更可無限發問。產品目前在港、台、星、馬、印、泰、日、韓八個市場都有提供服務，全球共有逾300萬註冊學生用戶，有約35萬註冊導師。單在香港，過去5年激活的學生用戶數便有19萬，老師則是4萬。

Timothy指，近日疫情令學校停課、不少補習班也取消，令Snapask香港區的使用量有明顯提升，DSE考生使用量大升一倍，由以往的平均每月問40條問題，升至平均問80條，更有「超級用戶」單月發問超過800題。

Timothy強調他們製作的教學片十分重視是否吸引。（受訪者提供）

用拍電影的質素做「教學片」

「疫情是一個很好的契機，去思考線上學習是否可以取代學校和補習社呢？現有教育系統兩個最大的要素是老師和高質素的教材，老師的部份我們已做得不錯，未來目標是推出更多高質素的教材給學生。」Timothy說。

他指，Snapask在製作「教學片」時，十分著緊拍攝上的視覺效果、劇本演繹是否生動。「我們是真的請做電影、電視、廣告的團隊去製作這些影片的…是用拍電影的質素去做，不會再見到一個老師在黑板面前不斷寫，這麼無聊的東西。」他稱，學生也對他們的教學片質素很受落，例如找陶傑教寫作，能看完整個課程的學生高達4成。

Snapask邀請「才子」陶傑教寫作，甚受學生歡迎。（受訪者提供）

「破壞式創新」 取代現有教育系統

世界各地不少初創企業都帶來「破壞式創新」，改變現有行業。Timothy也希望Snapask可以令線上教育取代現有教育系統。他形容，現時的教育系統，是學校很完整地講一次課綱和考試範圍，補習社可能較生動地又講一次，但這些都是可以用線上教育取代的，「新一代已經很習慣上網睇片，只是我們要做的不是娛樂而是教育。」

「要改變教育一點都不簡單，上堂坐著聽書是工業革命時代延續至今，一個幾百年的模式，要改也不是三四年可以做到的，但科技是一個很強勁的工具，希望日後可證明到網上教育除了方便、便宜外，也可以根本地取代現有教育。」Timothy說。

Timothy指，創辦Snapask的過程充滿難關。（受訪者提供）

夢想雖好，又是否有能力達成？今年30歲的Timothy指，創辦Snapask由試過財困、無錢食飯，到現在全球團隊已增至一百人，過程中從無一帆風順，「難關多到不得了」。但好處是，一百個人就有一百個腦去解決問題，對公司未來發展充滿信心。

他指公司於早期發展的地區已收支平衡，最近Ｂ輪融資了3,500萬美元，除了繼續發展東南亞市場外，也希望開拓高中以上的板塊，「因為很多學生在考完DSE後，你再教他們中英數沒有太大意思，反而可以教他們一些軟技能(Soft Skill)，例如如何跟人溝通、如何做決策，這些對預備他們入大學或職場更重要…希望可以幫助更多學生達成自主學習。」Timothy說。