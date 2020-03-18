港女胸型相對扁平？　莎娜美銷售數據大平反︰A Cup只佔7%

本地功能內衣龍頭品牌莎娜美，進軍零售領域17年，對香港女性身材自然「熟悉」。許多人認為，本港女士胸型相對扁平，實情又如何？

收集數據助制定生產計劃

根據莎娜美的銷售數據，其C cup胸圍銷售佔比約33%；B cup約25%；D cup約23%；A Cup只有7%。集團行政總裁兼設計及營銷總監李可兒表示，本港女性欠缺保養胸部的知識，不少人在發育時期，甚至沒有穿上正式的內衣，只會穿胸衣及背心，令胸型扁平。她稱：「很多香港女士會穿錯尺碼，她們往往以為自己是A或B，但其實是C或D，公司更設有I cup的胸圍。」

莎娜美會收集這些數據，再制定生產計劃；客人下次光顧時，店員亦可根據其購買記錄來推薦新產品。

潮流不斷轉變，惟新產品最重要是做好基本步，讓客人穿上胸圍後感到舒服及合身。李可兒說女性買功能內衣，是希望自己穿上內衣後，可以更有線條，「細胸嘅一定想變大啲，豐滿嘅就想睇落瘦啲！」

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平均單價過千 客人回頭率97%

掌握了這個法則，在銷售產品時自然更得心應手。莎娜美產品包括：功能內衣、運動內衣和無鋼圈內衣等，售價普遍約200多元至400多元。李可兒透露莎娜美的目標是要讓客人試穿3件合身的產品，這樣可以提升她們的購買意欲，「著左上身岩身，就一定會買。」因此，公司的平均單價是過千，客人回頭率約97%。

不過，公司仍不斷推陳出新，例如推出輕、中和高承托力的胸圍，用了更加耐洗的布料，一套內衣可以穿50次或以上，也有選用清涼及吸濕排汗的物料，製作適合於不同場合的產品，例如是運動胸衣及無鋼圈內衣。「好似著鞋咁，女性要喺唔同時段穿著唔同內衣，出外玩樂可以著吊帶、半杯內衣，但日常想要較多保護就穿功能內衣。」