【Bra】「著錯胸圍」悲痛實錄　女孩成長代價：狂跌膊、副乳虎背

當女人還真是不容易啊！不只外在形象要注意，內在美也不可以輕忽，無論是大胸女或小胸女，一定都有相同的困擾：「如何挑選一件好內衣？」 從小到大，妳真的會穿內衣嗎？不是價格高檔的內衣就是好內衣，有的女孩甚至為了擠出事業線，穿上不適合身型的內衣，最後導致走山變形、副乳溢肉的崩潰結局。今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出女人們穿到NG內衣的悲慘事件，讓妳知道挑選一件合適的內衣有多、重、要！

10. 肉肉溢出來變成虎背熊腰

不少人挑內衣犯了「瞻前不顧後」，很容易就被內衣給勒出一團團肉球，導致看起來虎背熊腰。有這方面困擾的水水們，不妨參考標榜美背設計的內衣品牌。

10. 肉肉溢出來變成虎背熊腰（unsplash@martin lopez）

9. 材質很粗糙不舒服

內衣畢竟是貼身衣物，若是材質太粗糙，與皮膚產生過多的摩擦難免造成不適，甚至長期穿下來還會出現醜醜的磨痕。

因此挑選材質就需要多費苦功啦！畢竟穿得自在最重要嘛～尤其穿了一個夏天，粉刺、痘痘可能都會因為太悶熱跑出來跟妳Say Hello，更會因為不舒服影響身心靈呢～

9. 材質很粗糙不舒服（unsplash@jonly）

8. 肩帶、罩杯瘋狂移位

你有沒有明明穿好內衣之後，一出門，隨便動幾下就瘋狂移位的經驗呢？

一件合適的內衣，一定要能牢牢的「貼身」，鬆緊度應該剛剛好才是標準。勒得太緊渾身不對勁，若是太鬆，只要動作一大，不只肩帶離家出走，要是罩杯也跟著跑的話，出門要隨時戒備走光，想必也是一大困擾。

▼▼▼按圖放大，看「著錯胸圍」悲痛實錄排行榜第七位至第一位▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月19日至2019年09月18日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『NG內衣崩潰悲慘指數』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

《網路口碑－NG內衣悲情指數》第1位至第10位。（「DailyView網路溫度計」截圖）

延伸推薦：

換車新潮流！ 網友熱議10大CP值最高「國民神車」霸氣登榜

七八年級爆眼淚！有些人再也見不到 我們曾一起追的韓國女團

控制慾最強的星座男出爐！前三名根本超級大男人

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】