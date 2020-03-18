瞄準商場靚舖　莎娜美信心捱過疫市︰港人坐唔得耐　會繼續消費

新冠肺炎疫風吹襲零售業，令不少港人聯想起2003年沙士情景，這一年卻是功能性內衣零售商莎娜美﹙Satami﹚的轉捩點——開舖轉攻零售。

十多年過去，莎娜美已擁有逾20間門店，2018年底更一度申請主板上市。但後來，本港零售市場急降溫，年初再爆出另一場「沙士」，莎娜美行政總裁兼設計及營銷總監李可兒不諱言︰「生意極其慘淡！」 話雖如此，她依然樂觀，借機「 疫市」轉陣，估計疫情將於5月完結，屆時市道便會慢慢回復過來，「香港人坐唔得耐，一好返哂就會繼續消費及旅遊。」

李可兒稱今年1月生意略有回升，惟疫情在新年前加劇，同事均比較清閒。（歐嘉樂攝）

2003年，以貼牌批發女性內衣、胸圍起家的莎娜美，剛轉營零售業務，卻隨即遇上沙士大浪，但公司趁租金回落積極擴張，開舖招攬人手，又利用在巴士上播放的RoadShow﹙路訊通﹚廣告宣傳，增加知名度。

沙士時轉型 功能內衣突圍

翌年夏天，莎娜美推出布料覆蓋面大的「功能內衣」，為公司首創，與當時市面上吊帶、覆蓋面較小的內衣截然不同，起初為不增加生產廠房壓力，首批產品主力黑色及肉色，「果陣啱啱過沙士，零售業生意麻麻，但首批功能內衣卻全數沽清，公司再不斷增產，銷量出奇地好！」李可兒憶述道。

所謂「冬天賣雪糕」，如果在冬天的逆境中也能生存過來，到了夏天便不用擔心。之後，功能內衣就成為莎娜美皇牌產品，公司亦逐漸推出更多款式，例如pastel（粉彩色）和紫色，又選用不同物料來製作，以進攻年輕市場，顧客年齡層涵蓋20多歲至40多歲。

2018年底莎娜美曾申請上市，交出了一份不錯的成績表，當時在港經營20間門店及兩個百貨公司專櫃，半年收入約7,500萬元，賺1,827萬元 。

莎娜美為本港功能內衣龍頭，公司有80多%收入來自內衣，顧客回頭率有97%。（歐嘉樂攝）

行業請人難 淡市練兵

只不過，2019年至今本港經濟急轉直下，先後迎來中美貿易戰、本地示威活動，以至另一場「沙士」爆發，零售商早已叫苦連天。「呢段時間未曾見過咁恐怖，好似沙士果陣！ 不過，當時我地舖頭不多，僅兩、三間，今次感覺好艱難，出面﹙氣氛﹚好唏噓，初四開工時大家已有心理準備，至今生意仍極其慘淡！」李可兒透露，早在疫情之前，社會運動已令大眾消費意欲下降，生意最差下挫30%。

再次「冬天賣雪糕」，現擁21間分店的莎娜美，又如何應對？一如許多零售商，公司安排員工清空大假， 又借機加強員工培訓，包括產品知識及銷售技巧。「以前農曆新年前一般忙到飯都食唔到，員工全部要加班，又無乜時間讀書，今年則比較清閒。」不過，公司暫無裁員計劃，她解釋，零售市場對女性銷售員需求大，內衣店更要全女將上場，加上公司聘請的員工均要接受培訓及通過一年一度的考試（分佣比例取決於考試成績），因此一直面對「請人難」問題。「好多人黎見工，一聽到話要上堂考試就耍手擰頭！」

李可兒透露，未來希望擴大所有店舖舖面，讓客人一次過挑選運動服及內衣。（公司專頁圖片）

搶攻商場「靚舖」

另一邊廂，李可兒對疫情發展相對樂觀，認為現時資訊傳播速度較快，相信有助控制疫情，可望在5月結束，屆時市道就會慢慢回復，因此她亦準備借機擴充。

莎娜美近九成店舖均是商場店，但胸圍生意，始終不及賣金、賣名牌吃香，較難在商場「拎靚位」，李可兒指以往有的商場不允許內衣店進駐，或者內衣店只可在較角落的位置開店。莎娜美現時除了售賣內衣外，亦推出了適用於日常穿著和做運動的商品，增加了「議舖」能力，「未來希望擴大店舖面積，讓客人一次過挑選兩款商品，並在商場中搬遷至更佳的位置。」

除逆市擴充門面外，公司亦將加強網購。以往莎娜美的網上銷售是歐美國家為主，只佔生意額低單位數，因應市民減少外出，公司決定3月底前推出本地網購服務，並會優化網上試身系統，「客人需輸入自己尺寸和回答數條簡單問題，系統便會提供建議款式予客人，降低『揀錯size（尺碼）』的機率」，讓客人足不出戶，也可以購買貨品。」

李可兒認為只要做好衛生措施，不用對疫情過於害怕。（歐嘉樂攝）

疫情如何發展，誰人都說不準。經歷過沙士一疫，現在又面對新型冠狀病毒疫情，李可兒依舊樂觀，認為只要做好衛生措施，維持過往的工作模式，疫情一過，市民便會如常外出消費。

她續稱，公司也會投放更多時間及資源於產品研發，推出更多元化的產品，例如是選用抗菌、吸濕、排汗、耐寒耐熱等布料來製作產品。「我哋無放棄，對香港市場有信心，香港係汰弱留強嘅市場，只要公司、機構、員工時刻裝備好自己，保持健康體魄，一定可以打贏呢一場仗。」