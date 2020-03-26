【專訪】率先停晚市堂食　麥當勞：未計劃裁員　今年逆市繼續開店

新型冠狀肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，麥當勞前日（3月24日）率先宣布暫停晚市堂食服務兩星期，轉為只提供外賣及麥麥送服務。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩接受《香港01》專訪時坦言，疫情衝擊本地飲食業，麥當勞生意亦無可避免地受影響，但現階段最重要是「齊抗疫，保就業」，故推行暫停晚市堂食等一系列措施，「最主要是想提供安全環境給員工和客人」。公司暫時未有裁員計劃，今年更將開設約8間新店。

麥當勞在3月25日至4月7日暫停晚市堂食，期間麥麥送晚市會免運費。（資料圖片）

疫風吹襲香港，訪港旅客大減，市民紛紛減少外出及社交聚會，飲食業首當其衝受挫，麥當勞也要「疫市」變陣。行政總裁黎韋詩透露，疫情和遊客減少影響個別地區的生意，惟自助點餐機和手機app（應用程式）是公司應對疫情的「王牌」，兩者都有助公司在「零接觸」下，繼續為客人服務。目前麥當勞在本港共有245間餐廳，近九成餐廳增設了自助點餐機。而麥當勞手機app推出接近兩年，至今已有超過200萬人下載，活躍用戶約16萬人。

疫情影響下，市民大多轉為外賣點餐，黎韋詩說外賣麥麥送訂單數量有雙位數升幅，平均單價約100多元。有見這趨勢，且為進一步保障員工和食客安全，麥當勞決定由3月25日至4月7日暫停晚市堂食，措施是希望減少社交接觸，若客人晚上擬到餐廳外賣自取，更可使用自助點餐機點餐及自助取餐。

客人如想買餐可用手機App或自助點餐機落單，然後自助取餐，達到「零接觸」。（公司提供圖片）

送外賣前後均會消毒外送箱

她續指，麥當勞十分重視清潔衞生標準，並加強消毒清潔工作，包括：每隔1小時清潔自助點餐機、取餐區、門柄及桌椅；在每次送外賣前後，員工均會消毒外送箱，以保障食客的安全。

生意受疫情影響，又停晚市堂食服務，聘請了近1.5萬名員工的麥當勞會否裁員節流？黎韋詩指公司早前因應客源、客流及安全考慮，稍為調節了16間分店的營業時間，小部分兼職員工的工時或會調整，惟公司未有計劃精簡人手及減薪，今年只會凍薪，希望在兼顧餐廳的營運下，降低對團隊的影響。

麥炸雞去年11月下旬推出後反應熱烈，至今售出800萬件。（資料圖片）

迎合市場需求推麥炸雞

麥當勞一直致力創新求變，產品也要推陳出新。黎韋詩說公司會留意港人的飲食趨勢，推出更多新產品，她舉例道，麥當勞去年推出了鹹蛋黃麥樂雞醬、芝士奶蓋系列及麥炸雞系列。對於麥當勞推出「麥炸雞」系列，是否向KFC、Jollibee等快餐店「挑機」？黎韋詩稱，麥當勞多年來都沒有因應某一個品牌而在餐單設計上作更改，只是緊貼市場和顧客需求，事實上麥炸雞也深受客人歡迎，去年11月下旬推出至今售出800萬件。

她續指，公司作為國際品牌，除了提供全球均有出售的巨無霸、魚柳包和薯條，也希望滲入本地元素，配合港人口味，為客人帶來獨特的餐單。在素食方面，公司現時供應粒粒粟米杯、麥芝蛋飽及蘑菇粟米芝味多士等，未來會密切關注市民的飲食潮流，推出更多切合顧客所需的產品。

為醫護人員及基層家庭送暖

黎韋詩指現時不少港人仍然要出外上班，未能在家工作，而小朋友在家未能出外亦可能會感到沉悶，故將推出一連串優惠，冀為市民打氣。例如在3月30日起推出Double系列、4月4日（兒童節）起購買開心樂園餐，另外再贈送神秘禮物一份、在4月14至27日期間的平日購買指定超值早晨套餐，可獲贈消毒搓手液，未來會繼續為顧客帶來所需要的優惠。

另一方面，麥當勞也為醫護前線及後勤人員和基層家庭送暖，在本周一（3月23日）透過醫管局，捐贈了9萬張總值900萬元的Big Thanks感謝卡給全體醫管局成員，為他們加油打氣，黎韋詩表示麥當勞這星期的新措施，正是希望減少社交接觸，與醫護人員及社會大眾共同抗疫。公司將於3月及4月經非牟利團體，為約3,000多個基層家庭送上開心樂園餐玩具及現金券，希望能為他們送上一點暖意。黎韋詩說：「麥當勞在香港扎根45年，伴隨港人成長，希望把正能量帶給顧客，『麥麥』地在背後支持每一個香港人。」