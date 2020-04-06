【專訪】滙控渣打突失息　任志剛直言︰不向人家派息，怎會是對？

應英國監管部門要求，滙豐控股 ﹙0005﹚、渣打集團﹙2888﹚等多家英國銀行突然取消派息。其中，不少散戶賴以「收息維生」的滙豐，因史上首次「失息」，股價大瀉逾一成，重現海嘯價。

事件引起市場熱議，金管局前總裁任志剛持有盈富基金 ﹙2800﹚，算得上是滙控間接股東，這名「金融沙皇」也有話兒︰「人哋投資咗喺你身上，你唔畀錢人、你唔派息， 點會啱呢？」他接受《香港01》獨家專訪，解釋為何給股東一些回報「理所當然」，又不點名表示，既然在海外註冊的銀行，其香港子公司「養起」母公司，總部好應該遷冊回香港。

任志剛稱，對監管當局指令銀行不派息的特殊方法「𢲷晒頭」。（資料圖片）

「我個人傾向尊重商業決定，你經營一間公司或銀行，你想點樣做，你梗係睇情況去做啦，如果話想派息，咪派囉，因為你自己要衡量過你自己前景同埋實力，然後先去做，畀股東有一啲回報，理所當然，人哋投資咗你身上，你唔畀錢人、你唔派息， 點會啱呢？」

叫停銀行派息外 還有許多手段

開腔之初，任志剛表明自己已不是監管當局的負責人，僅以個人身份看待「失息」一事。他自言對英國監管機構突然叫停銀行派息，以應對經濟危機的特殊做法「𢲷爆頭」。「我揸盈富基金，基金裏面梗係有滙豐，我都間接係一個股東，你突然間唔派息，然後滙豐股價跌咁多，我作為投資者梗係有意見，但我唔係講狹窄嘅投資角度。」

任解釋，非常時期，非常措施可以理解，「即係舊時我哋接收銀行，都唔會賠畀股東」。不過，倘監管機構希望銀行在經濟困難的環境下好好支持經濟，增加信貸，其實有許多方法，包括調控資本充足、流動資金、槓桿等。「你睇番香港就知，逆周期資本緩衝（CCyB），余偉文咪啱啱減咗嘅，呢個啱呀！我唔使你有咁高嘅資本充足率，即係話你（銀行）可以做多啲信貸啦！」

自80年代初起長期參與香港貨幣與金融事務的任志剛再舉例指，金管局早前透過下調貼現窗利率，已方便銀行體系獲得流動現金。至於調控槓桿，美國聯儲局上周三（1日）便作示範，宣布放寬大型銀行補充性槓桿規定，鼓勵銀行繼續借貸，「即係話，平時我唔畀你槓桿太高，因為槓桿太高時有可能出現問題，而家經濟咁差，我畀你槓桿高啲啦」。

任志剛認為，金管局現任舵手余偉文近日減逆周期資本緩衝是合適措施，能鼓勵銀行做更多信貸。（梁鵬威攝）

子公司「養起」母公司 總部應遷冊香港

有這麼多政策工具，卻用上銀行不派息的特殊方法，任志剛反問道︰「我作為投資者又好，分析員又好，我就𢲷晒頭，﹙如果﹚ 傳統手段都不夠，﹙經濟﹚係唔係有好大問題呢？如果是的話，這些問題的源頭在哪裡？係咪英國的問題？係咪英國經濟真的差到咁？如果係，香港又應該如何回應？」

上述一口氣問題，任志剛無提供預設答案，但就不點名對「兩間」銀行母公司與子公司的關係提出質疑。「譬如英國經濟實在差到，用傳統手段都不夠，要用到如此特殊手段，那我又要問一個問題，這兩間母公司是否會因為咁嘅情況，向它們的子公司，作出不合理的要求呢？若然是，香港呢兩間子公司應該有何應對，又或者香港金管局應有何應對，可唔可以借引英國做法，即香港子公司都唔好派息畀母公司，當然是為保障香港利益，又可唔可以咁樣呢？」

監管機構動用非常規措施，任志剛反問，當地經濟是否真的如此差？(路透社)

任志剛續表示，一間母公司，一間子公司，身處兩地，但子公司是母公司賺錢旗艦，在監管上會否存在利益衝突？與此同時，既然子公司「養起」母公司，其總部又是否應該搬返香港？「我都覺得應該搬呀，第一佢無照顧而家股東利益。仲有，許多投資者係睇住呢啲銀行派息咁好先去買，又或者買咗一啲衍生工具，你突然間做呢樣嘢﹙不派息﹚，咪好慘？所以無必要之下，我就唔會用呢啲手段，佢用到呢啲手段，背後係咪有原因呢？」