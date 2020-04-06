【任志剛專訪】當前經濟危機前所未有　「三震」改變全球經濟結構

新冠肺炎疫情令世界經濟「停擺」，國際貨幣基金組織﹙IMF﹚最新指出，全球目前已處於衰退之中，比金融危機時嚴重得多。

「這是一個很厲害的經濟危機，我這麼多年都沒有見過！」金管局前總裁兼行會成員任志剛接受《香港01》獨家專訪時警告，世界經濟正經歷「三震」，倘疫情持續下去，整個經濟結構都會改寫。為力挽狂瀾於既倒，各國政府及央行紛紛出手救市，美國更祭出「無限QE（量化寬鬆）」。處身史上最大經濟危機之中， 自80年代初起長期參與香港的貨幣與金融事務的任志剛，可謂見慣風浪，訪問中他逐一分享對當前危機，各國應對措施，以至美元地位的看法。

疫情令世界經濟停擺，美國聯儲局推行無限量的量化寬鬆，以穩定經濟。（路透社）

一個「前所未有」的經濟危機

記者︰在你漫長的財金工作生涯，親歷過不少危機，包括1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯等大事。與之前數次危機比較，這次有何不同又或要警惕之處？

任志剛：反映經濟動盪，金融市場是可以起，可以落的，但如果因這個起落，令金融中介機構出問題，資不抵債等，從而引起系統性問題，這就是金融危機的定義。你可以這樣看，1987年、1997年、2008年，三個都可被形容為金融危機，但現時這個，你可以說不是金融風暴來的，是經濟危機。而這是一個很厲害、前所未有的經濟危機，我這麼多年都沒有見過。

任志剛指，現階段尚未引致金融危機。（資料圖片）

如果你分析這個經濟危機的原因是什麼，其實不只因為疫情，我會用「三震」來形容。 第一是供應的震盪，貿易戰關稅令供應鏈要作調整，令入口價格上升，生產成本增加，是供應的動盪，疫情下有些地方限制產品出口，例如部份農業國限制農產品出口，會加劇這個供應鏈斷裂的情況； 第二個是需求的震盪，這個很清楚，因為病毒，誰還會旅遊消費，在這情況下市民不會去買奢侈品，穿了也沒有人睇，所以消費者的消費意慾是完全改變。

如果你分析這個經濟危機的原因是什麼，其實不只因為疫情，我會用「三震」來形容。 任志剛

第三非常重要，我相信是會有經濟結構的震盪，因為現在我們是盡量減少人與人之間的接觸，如果疫情再持續下去，整個經濟結構都會改變，變了一個我形容為「無接觸」的經濟，或者是線上經濟，全部都是上網，或者用資訊科技盡量去做。「三震」下，經濟停擺究竟甚麼時候才會完結，現在還未知，因為疫情未過，現在的情況跟以往多次的金融風暴是不同的。我也希望疫情盡快過，希望這個經濟的震盪，不會帶出金融的危機。

疫情長時間持續，任志剛料或會令經濟結構產生改變。（張浩維攝）

有別於以往是金融系統出問題，這一次全球經濟史無前例經歷「三震」，各國嚴陣以待，G20集團揚言向全球經濟注入5萬億美元，環球央行聯手大幅減息，其中美聯儲更祭出無上限的量化寬鬆﹙QE﹚政策。如此「大手筆」救市，為全球股市換喘息之機，但未知能否阻止各國GDP斷崖式下跌。有香港第一位「中央銀行家」之稱的任志剛認為，應對當前經濟危機，財政政策是「重之中重」，但要妥善進行，才能取得最大成效和避免衍生其他問題。

為應對經濟危機，各國紛紛出台巨額財政措施，美國便推出了總值兩萬億美元的刺激經濟措施。（路透社）

QE效用成疑 財政政策擔大旗

記者：為應對今次危機，各國央行沿用「放水」一招，但利率本身已很低，新一輪QE，能否奏效？是否對症下藥？

任志剛：每一個地方的政府應對經濟危機，講起上來很簡單，理論上只有兩方面，一方面是財政政策的應對，一方面是金融政策的應對。金融政策方面，便是控制貨幣的價格和量‧‧‧‧‧‧但現時這個效用是成疑的，因為「三震」下，風險難以估計和衡量，銀行態度可能較保守，金融政策再放水，銀行都未必肯借貸出去。

所以財政方面的應對今次幾吃重，你見到美國有兩萬億美金的刺激經濟措施，是它們生產總值的10%‧‧‧‧‧‧這個是很厲害的。我們平時說審慎理財，只要不超過3%都沒有問題，但現時很多地方都已經遠遠超過這個數。不過，我覺得赤字預算是對的，應該要做赤字預算，但要不影響財政紀律地去做。

我覺得赤字預算是對的，應該要做赤字預算，但要不影響財政紀律地去做 任志剛

港府早前成立300億元的「防疫抗疫基金」，以紓緩疫情帶來的影響。(資料圖片)

記者：赤字預算理論上不難做到，但如何叫做有紀律？如何才能發揮最大效益？

任志剛：決定了﹙預算﹚數額，接下來便要看看如何分配，這也是一個政治過程，可能有些人「大聲啲會分多啲」，但我覺得任何一個政府，包括我們香港特區政府，在分配方面，應該是有原則去分配，例如說勞方多少，資方多少，五十五十？又例如說勞方，再分時，是全民都有，還是失業人士較多、還是低收入家庭分多一些呢？這方面我不是專家，不是很貼地，都是一個政治過程，大家商量去如何惠及市民大眾。

給資方的分配也是應該有原則的，最重要的原則是首先要幫具系統重要性的行業和機構，因為如果你不幫它，引發系統性的問題，就很大件事。點幫也要考慮 ，是貸款、注資、還是津貼？又如何選擇哪一個行業？例如有些行業是我剛才所說，日後可能變成無接觸的經濟結構，這些行業會否可以幫多一些，鼓勵多一些呢？還有的是，你這麼大筆錢去津貼一間公司，應該有些條件，會否是要他們不能裁員等？

財政政策應該是要有這些基礎和原則，然後去實行。一個好的做法，是有一個特殊的預算，好像香港有防疫抗疫基金，跟平時的預算是分開。所用的錢來源也清楚，有多少是儲備，多少是舉債‧‧‧‧‧‧若果做到這些，國際市場如果對某一地方的財政紀律仍有信心，便無問題，但如果令到人無信心，你走去借錢，人家拋你國債又點呢？驚你還唔到，係有個隱憂。

事實上，各國政府亦意識到救經濟還需推出更多積極的財政政策，美國可謂最「激進」，3月中窮盡貨幣政策後一周，旋即推出歷史性的2萬億美元財政救助計劃，BBC形容為「降息，一口氣降到零。發錢，一口氣花完全年預算的一半。」截至4月1日，美聯儲已達到破紀錄的5.86萬億美元。從來印鈔容易，「發錢」不難，誰埋單？

美元獨特的地位，令美國可以透過大量「發鈔」解決經濟問題。但(路透社)

美國「好著數」 全球焗揸美元、美債

記者︰環球央行窮盡一切手段救市，貨幣超發情況與2008年金融危機時「睇齊」，但另一邊廂油價下跌、經濟衰退下需求也減少，究竟未來會出現通脹抑或通縮，甚至乎滯漲？

任志剛：你真的給了個難題我，未來通縮還是通脹實在難以估計，如果只有「一震」都比較易估，但現在「三震」，又不知道會震到什麼程度，我真的不懂預測，但有一樣東西是很清楚的，理論上，當利息低、貨幣供應多的時候，借錢容易，有回報好的項目便可以借錢去買，是會引起資產價格上漲的，但上漲到某一地步，都要看經濟基調如何，始終不能脫離經濟。如果你泵更多的錢出來，令資產價格繼續上漲，但另一方面經濟前景是極不明朗的情況下，會發生什麼事呢？現階段我都覺得無從估計。

任志剛指出，現有國際金融體系下，各國都被逼住要借錢給美國。(資料圖片)

記者︰參考金融海嘯後的經驗，「美國狂印鈔，全球埋單」的情況是否大機會重現？各國央行要如何應對，是否應該減少持有美債？

任志剛：我在這方面沒有意見，若個個都減持美債佢就慘，借錢少咗，長息又會再起，「呢個唔好講笑！」不過美國都「幾著數」下，因為他的貨幣是全球最重要，亦是全球最大經濟體，好多人「無嘢揸」，都要揸美元或美債，全球任何一個地方，細到香港大到歐洲，大家都是逼住要借錢給你，因為國際金融體系是這樣，你說現在有風險，債市會否出現大危機呢，我自己是希望沒有的。

美國都「幾著數」下，因為他的貨幣是全球最重要，亦是全球最大經濟體，好多人「無嘢揸」，都要揸美元或美債。 任志剛

人民幣國際化需時，但任志剛預期人民幣長遠有望成為多貨幣國際體系的重要組成部份。(路透社)

記者︰你如何看美元獨大現象？其他貨幣是否能挑戰其地位？

任志剛：其他貨幣短期之內很難挑戰美元地位，但長遠來說一個穩定的國際貨幣體系，不應該只依賴一個貨幣獨大，應該有多貨幣的國際體系，兩個又好，三個又好，希望有三個，三足鼎立就穩陣好多。當然人民幣是其中一隻腳，但也需要一段時間，人民幣才可真真正正國際化到一個程度，可以在國際貨幣體系中扮演更重要角色。

但這需要時間，不是眨下眼就可以，人民幣國際化的進程你想想，我當時仍然在金管局，2000年跟銀行公會到北京，見到現在銀保監主席郭樹清，當時是外匯管理局局長，我提話香港發展人民幣業務，等了三四年後才開始，到現在都有20年時間，要慢慢，不是一做就得，因為你說國際化，但其他人不鍾意揸你的話，國際化有咩用呢？