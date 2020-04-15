【專訪】宏利戴明鈞︰保險業「反周期」　經濟差健康保障更顯重要

新型冠狀病毒疫情肆虐，需要「對人」的保險業，難免首當其衝。外電早前亦報道指，本港有大型保險公司資深經紀透露，自1月底肺炎更廣泛傳播以來一周，其由100多名經紀人組成的團隊中僅兩人成功賣出一份保單，產生了僅10萬港元的首月保費。

今年1月正式擔任宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（Damien Green），面對行業「挑戰」時刻，不失樂觀。他接受《香港01》專訪，表明公司的保險代理，在疫情期間雖毋須與客人面對面銷售，但依然保持活躍，而大灣區政策及本地需求可推動行業發展。

疫市下，市民減少社交接觸，對保險業亦帶來打擊。﹙資料圖片﹚

為減低中介人和客戶因會面而受到感染的風險，保監局今年2月宣布臨時便利措施，容許潛在投保人毋須按原有規定與保險中介人面談，也可買延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS）等合扣稅資格的產品。及後3月底起，更將安排涵蓋定期人壽保險等保障型產品。

戴明鈞歡迎保監局做法，指疫情下公司首要是照顧員工健康，減低他們染疫風險。他承認今次疫情下，需要見客的從業人員面對着艱苦境況，他自己經常與這些保險代理溝通，認為他們的士氣很好。戴明鈞不忘借機鼓舞一下前線同事：「我相信我們擁有全港最高質、最熱情的代理，致力確保客戶明白一系列扣稅產品，雖然你不能面訪客戶，可以打電話給他們！或者使用數碼視像等方式聯絡客人。」

他亦相信肺疫後，市民對保險的意識會提升，他早前曾在記者會上也大派定心丸，指不會縮減代理人規模。

戴明鈞承認今次疫情下，需要見客的從業人員面對着艱苦境況。（胡學能攝）

保險需求「反周期」 健康保障更顯重要

樂觀還樂觀，本地保險業一大「水喉」去年已見收緊。保監局公布去年保險業數據，稱受社會事件影響，內地客去年第4季帶來的新造保單保費為74億元，按年跌45%，按季則跌23.4%。最新肺疫下，情況雪上加霜，內地客保險業務陷於停頓。

戴表明現階段未能估計當事件平息後，內地客會否再來港買保險，但就認為大灣區政策對香港的保險業是獨特而重要的機遇，希望隨着疫情結束，經濟及旅遊回復正常，大灣區政策可因而繼續，從而令香港保險業能為內地客戶提供服務，以及在大灣區內找尋機遇。

另一邊廂，戴明鈞重申對肺疫後保險業能復蘇感到樂觀。他解釋，回望2003年非典型肺炎後，市民都更注重健康，帶動本地保險業蓬勃增長。雖然目前環境限制行業銷售，但市民對保險產品的需求依然存在。但眼前將可能發生的經濟衰退，顧客會否不再負擔得起買保險？戴明鈞立時回應，指後者情況並不一定會出現。他頓了一頓，指保險行業可以是反周期的（countercyclical），「市民有住院、醫療照顧等需要，在經濟逆境時，人們可能更為滿足這些需要提供資金而擔憂」，若經濟衰退出現，健康保障就顯得更加重要。

他又提到，疫情影響下，倘有客戶可能遇到困難而未能如期繳付續保保費，宏利將對逾期保費的情況作特別安排。若保費於到期日90日內繳付，會安排將保單復效而毋須客戶提供受保聲明。

肺疫下，市民做足防護措施，亦重視健康保障。 （梁鵬威攝）

挑戰來自跟青年人談「儲蓄」

他續指，當社會情況恢復，需求將會回復表現出來。戴明鈞認為，合稱「扣稅三寶」的QDAP、VHIS，以及強積金可扣稅自願供款（TVC），正好是結合滿足市場需要以及提供公司長遠增長機會的方案。

退休保障方面，他指，香港人口有大量未獲滿足的財務需要，尤其是退休保障方面，因人口正急速老化，他援引統計處數據，到2066年，每約3名港人，就有1人年屆65或以上長者。而宏利去年11月曾內部進行一項調查，受訪的1,000名年齡25歲以上的打工人口，打算平均63歲退休，以壽命預期為85歲計，希望平均儲到318萬港元以作退休後開支，當中已有53%人相信自己屆時不能儲到足夠款額退休。他指，隨着人的壽命愈來愈長，普遍市民需要比有關金額更多的退休積蓄，故除了強積金外，QDAP會是公司集中火力冀滿足市民需要的可扣稅退休保障產品。

自願醫保去年4月推行。（資料圖片）

至於健康保障，戴明鈞指，香港醫療費用不斷增加，而具質素的醫療護理服務需求龐大。據香港醫學會2018年調查，手術費中位數比較2014年多33%，而食衞局數據顯示，2017/18年度香港的醫療衞生經常性開支約為1,584億元，當中34%為住戶實付支出，「使出該筆款項就猶如用一部分未來退休積蓄，交易換取滿足即時健康照顧需要」。他指，私人保險業可助減輕這些情況所帶來終歸成為政府負擔的風險，去年政府推出的VHIS就是一例，公司着力投放資源，例如在港鐵站等多處地方落廣告，冀鼓勵港人參與自願醫保。

他表示，自願醫保帶動去年整體醫療產品的首年年度化保費收入按年升24%，幅度較2018年按年增4%明顯。QDAP則帶動去年整體年金產品的首年年度化保費收入按年飆升146%。而據宏利金融（0945）去年全年業績，當中香港部分，核心盈利按年增長26%，新造業務價值按年增長28%。

深信年輕人應早日接觸QDAP

不過，推動QDAP業務似乎非易事。戴明鈞就指，其中一個挑戰是跟青年人談為未來儲蓄，「如何跟這些20來歲的人提起死亡、退休，似是個挑戰」，但他深信年輕人應早日接觸該類產品，以在退休時能有足夠資金。

戴明鈞表明重視公司增長，多於市場份額。（胡學能攝）

新官上任，許多時會設立較高的目標，但戴明鈞表明，對市場佔有份額並不太着緊：「我不認為必要關注市場佔有率。」然而，他表明重視增長，希望加快增長速度。他認為可從提供退休保障及醫療產品着手，更表明集中推動這兩方面的業務，會為公司未來帶來強勁增長。

那麼，作為新上任的行政總監，有何目標？戴明鈞表示有將宏利成為香港最頂級壽險公司的抱負，希望滿足客戶需要，為客戶帶來出色成果。要令到顧客最喜歡宏利，而宏利員工又是最開心，代理成功而專業，是該公司的目標，因此他們在顧客體驗方面大量投資。