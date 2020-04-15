宏利CEO採用實時更新儀表板　了解客戶對保險服務反饋

科技大潮湧至，保險業亦要數碼化。新上任宏利香港及澳門首席行政總監的戴明鈞（Damien Green），其辦公位置對開的牆壁，安裝了一個儀表板（dashboard），供他了解宏利客戶對服務的意見反饋。

戴明鈞的工作位置，是辦公樓層走廊轉角位置附近的一個工作空間，轉角位牆壁就掛了儀表板，顯示各類型資訊，包括「文字雲（word cloud）」、客戶關注的項目、客戶意見欄等，都實時更新。他表示，伏首案前工作期間，若想知道客戶現況，只須起頭一望，儀表板的實時資訊可助他隨時了解客戶即時對保險服務的反應。

他說，這個「顧客體驗數碼儀表板（Customer Experience Digital Dashboard）」，實時展示用以反映顧客對與宏利交流及宏利服務的滿意程度的「淨推薦值（Net Promoter Score）」數據，從而告知他們有甚麼方面的服務需要改善，「儀表板展示顧客經宏利電話熱線、電郵、網站等渠道的反饋」，而文字雲協助反映顧客最關注的事。

其辦公桌前方亦額外放置枱櫈，戴明鈞表示，有這些實時數據反映的分析結果，就可跟同事在此即時討論，而毋須等待下次例會才談論。

戴明鈞辦公地方設有顧客體驗數碼儀表板。（胡學能攝）

戴明鈞曾任職大都會人壽、友邦保險

戴明鈞於2018年12月加入宏利，並透過成立新的執行及管治架構以加快公司在客戶體驗及電子化方面的革新，之前曾分別擔任大都會人壽韓國和澳洲分公司的首席行政總監，以及友邦保險澳洲分公司的首席行政總監，在韓國、香港、馬來西亞、越南、澳洲等亞太保險市場擁有近20年領導經驗。

「我能在香港、首爾等如此美好的地方工作，對此感到幸運。我擔任過區域管理角色，以香港為基地，工作橫跨約14個國家。」戴明鈞說道。現年50歲的他透露自己嬰兒時期已來港，認為香港是富有文化及多元性的地方，「我喜歡香港，與我的家庭都是永久性居民，我們打算長此待在香港」。

戴明鈞早前任宏利亞洲區首席策略及革新總監，今年1月1日正式擔任宏利香港及澳門的首席行政總監。而宏利近年開發多個網站平台及應用程式，包括「ClaimSimple.hk」、「ManulifeMOVE」、「BuySimple.hk」，當中前兩者先在香港推出，再推展至其他亞洲國家或地區。