由賣涼茶至挪威三文魚皮　鴻福堂「疫市」多元產品突圍

鴻福堂（1446）成立逾30年，早年以賣涼茶起家，其後在2005年推出「自家湯」系列。近年產品漸趨多元化，擴展至自家米水及補氣美肌飲、有機滴雞精、豬腳薑醋、雞煮酒等，又在超市及便利店推出急凍海鮮產品及小食， 包括深海鱈魚丸、深海鱈魚豆腐及挪威三文魚皮。

「顧客入黎，除咗買涼茶，仲可以買乜野呢？如果佢信賴我哋，可唔可以都有更多養生保健嘅類似產品供應？」基於此原因，鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富「leverage」品牌力，由出售草本飲品，延伸至生活副食品及健康產品。 他解釋公司的定位是「自家」：圍繞家庭主題，出售客人能負擔得起的產品，讓他們與家人分享，故產品包裝較為便攜及user-friendly（方便使用），「客人只需用微波爐叮熱、用熱水加熱產品，便可食用。」



點擊下圖，一覽鴻福堂各款產品：

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目前，自家湯包、漢方涼茶系列（如：夏枯草、雞骨草及五花茶等）及龜苓膏佔鴻福堂銷售額逾五成；豬腳薑醋及有機滴雞精約佔一成；其餘是甘露系列（包括：紫米露、杏仁露和楊枝甘露）、小食、自家粥、麵和飯等。

伙香港寬頻贈1.5萬個口罩予有需要人士

新冠肺炎疫情持續，許多企業也負起社會責任，出錢出力貢獻社會，也為品牌做宣傳。司徒永富稱，鴻福堂3月中搜羅到首批1.5萬個口罩，並聯同香港寬頻贈予長期病患者及殘疾人士等。可是，第二批口罩卻遭供應商取消訂單，令不少客人失望。他坦言口罩並非公司的本業，只能在能力範圍內盡做，「好有誠意去做，但唔係我哋控制到。」

鴻福堂於Facebook專頁發帖文表示，其口罩訂單遭供應商取消。（專頁截圖）

雖然網民在該次事件略有「意見」 ，但司徒永富稱仍會繼續提供免費的產品回饋客人及社會，例如3月尾時向社會各界贈送了100萬枝「清肺解毒飲」及草本飲品。「疫境齊自強，大家守望相助，互相支持，便可從疫境中走出來！」

市況欠佳下，市民消費亦略作調節，鴻福堂近日推出「$1開飯加餸」優惠，司徒永富指該優惠是針對在家用餐的客群，以「加餸」角度為客人加多一點選擇，若客人以正價購買自家湯包或龜苓膏，便可加1元換購自家粥或麵或飯，或者是小食。公司未來將加大力度發展保健產品，例如計劃夏季時推出虱目魚精、同時正鑽研蟲草類的產品。