【疫市轉陣】日售逾2000枝清肺解毒飲　鴻福堂今年照開少於10間舖

新冠肺炎疫情肆虐下，市民大多在家工作，港鐵2月本地服務客量按月大跌38%，有近半分店位於港鐵沿線的鴻福堂（1446）生意自然首當其衝受挫。不過， 擅長打「逆境波」的鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富，也立即帶領公司急變陣，推出「治未病」系列及疫境齊自強系列產品，令生意跌幅少過大市，當中清肺解毒飲每日售出超過2,000枝。

司徒永富坦言，疫情重挫本地零售業和旅遊業，在人流減少下，生意亦有下滑。不過，公司產品是生活副食品，又與健康相關，市民仍樂意選購。公司會持保守態度來營運，今年將按照原定計劃開不多於10間新店。他又寄語市民：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼」，疫境下應要謹守崗位，齊心渡過難關。

本港疫情自1月爆發，司徒永富認為疫情影響層面較大，持續時間未知，對經濟前景感到憂慮。（資料圖片）

疫情令不少港人回想起沙士，當年亦是鴻福堂甚為艱難的時期，有逾八成店舖難以負擔租金，最終靠「杞子」醬汁燒賣及「靈芝」茶葉蛋「絕地翻身」，生意額增加了30%至40%。回憶這一仗，司徒永富覺得沙士是地區性、持續時間較短的病毒，故公司可以發展小食業務，開拓家庭客源。而且，沙士之後，內地開放自由行，令本港經濟得以急速反彈；反觀今次疫情全球爆發，影響層面較大，至今仍未知會持續多久，影響多大，甚或引致環球經濟衰退。「暫時未睇到（經濟）反彈嘅動力，就算香港控制到疫情，但訪港遊客數字難以回升，情況令人憂慮！」司徒永富嘆道。

外賣生意錄雙位數升幅

話雖如此，司徒永富立即帶領鴻福堂出招應對。2月初重新組合現有的清熱解毒產品，例如夏枯草、雞骨草、板藍根和龜苓膏等，推出「治未病」系列。3月及4月再「加碼」，推出清肺解毒飲和清肺解毒湯。司徒永富透露近期最好賣的產品是漢方涼茶，例如夏枯草和雞骨草；而清肺解毒飲反應亦理想，每日售出逾2,000枝。

司徒永富續稱，因應市民減少外出，一如許多餐飲企業，鴻福堂繼與外賣平台Foodpanda合作後，本月初亦與Deliveroo（戶戶送）合作，新客戶若輸入優惠碼，便可享最高60元折扣優惠；訂單滿150元即有85折優惠。司徒永富表示，近期公司外賣訂單量明顯增加，生意有雙位數字升幅，外賣的客人普遍買中式湯包及自家蒸飯為主，平均訂單金額是100元以上。「不過，外賣生意本來基數不高，現時佔整體生意10%以下。」

是次疫情令外賣及網購平台逆市彈起，「無接觸經濟」亦成為市場關注點。司徒永富認為結合線上線下的生意模式，已在歐美和內地推行一段時間，但本港人口密集，消費購物便捷，市民傾向外出用餐，以往公司的網購服務使用率較低，疫情提升了市民「在家消費」的意識，公司有線下的基礎，線上方面仍有相當大的發展空間。截至去年底，鴻福堂的自家CLUB會員人數超過92.4萬人，按年增加9.7萬人，公司計劃第三季為會員手機app增設網店功能，讓客人在公司或家中先行選購產品，再到附近門市自取。他解釋這樣可以方便客人，他們更可累積積分或使用現金優惠。

鴻福堂現有118間分店，約50%分店位於港鐵站內。（羅君豪攝）

業主減租10%至50% 舒緩租金壓力

這場疫風來得突然，相比2003年沙士時，鴻福堂生意已有一定規模，現時擁有118間分店，轉身難度不低。司徒永富坦言，今年肯定是非常有挑戰的一年，將會審時度勢，持保守態度來營運。他透露，公司今年會凍薪，暫未有進一步裁員計劃，業主普遍減租10%至50%不等，也舒緩了租金成本壓力。集團去年租金開支約1億元。

至於開店步伐方面，司徒永富表示，鴻福堂產品主要是外帶，門店面積不大，地鐵門店實用面積介乎100多至200呎，但這些門店人流較高，公司現時以保守穩健的態度來開舖，現仍維持每年開不多於10間新店的目標，傾向在商業區和住宅區開店。「人流係少咗，但客人會一次過入貨，同家人分享，令單價上升，有少少此消彼長，相比整個零售業來說，跌幅不是太大。首季開設的顯徑站及南昌站分店，生意不錯！ 」

另外，現在公司在商業大廈及私人屋苑內共設置20部「鴻家」智能售賣機，在疫情下智能售賣機生意也有上揚，故計劃今年增加10部至30部。

港府推出800億元保就業計劃，司徒永富說若能幫助集團及員工，會積極考慮申請。（資料圖片）

保就業計劃有助改善消費氣氛

港府在上周三（4月8日）推出第二輪防疫抗疫基金措施，最受關注的是800億元保就業計劃，當局將向合資格僱主提供6個月50%的工資補貼，上限為9000元。鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富認為港府這輪措施的力度及規模較大，涵蓋的行業較為豐富，包括是民生影響的行業，以至交通運輸等，顯示政府帶頭與港人一起共渡時艱，改善消費氣氛。他說零售業最重要是人流及消費氣氛，「雖然疫情下，人流未必會馬上增加，但起碼大家會有希望，唔係咁驚會冇左份工，咁會幫到零售業。」

公司現聘用約979名員工，若能申請工資補貼，相信能減輕一部分的財政壓力。對於會否申請保就業計劃，他表示現時計劃只有少量資料，待港府公布更多詳情後，將再作研究。若能幫助集團及員工，會積極考慮申請。



司徒永富曾多次面對逆境，他以前在投資銀行工作，以物業承造按揭進行不同投資，1997年金融風暴令他成為負資產，還清債務後，他加入鴻福堂擔任董事總經理。面對疫境，司徒永富希望以孔子的《論語子罕》：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」來勉勵市民，他解釋在艱難的日子，社會各界應謹守崗位，齊心渡過難關，同時審視眼前的挑戰，用智慧去處理它，可能這是新的機遇。