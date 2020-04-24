1.5萬間零售店年底恐執笠　銅鑼灣小商戶呻苦　怕等不到政府資助

新冠肺炎重創本港經濟，零售及餐飲業受到極大衝撃，政府推出兩輪抗疫基金救市，合共涉逾1,600億元。惟香港零售管理協會早前表示，計劃雖然可減慢失業率上升速度，但營商環境持續轉差，最壞情況年底前或有四分之一店舖結業，涉1.52萬間零售店舖。

有旺區零售商戶向《香港01》表示，政府發放資助速度太慢，他們未必能等到資助到手，便須裁員或結業，亦有小商戶呻經營環境非常艱難，「（政府）再唔比多啲資助，我地真係會死！」

在銅鑼灣售賣玩具精品的黃小姐表示，政府發放的8萬元零售業資助，最多「頂兩丶三個月租金」。（梁鵬威攝）

政府兩輪抗疫基金救市，對餐飲及零售業的支援主要包括，首輪向合資格零售商戶派發一次過8萬元的資助，並向食物業的合資格食肆派發20萬元資助，向小食食肆等派發8萬元。

至於次輪資助，則向僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多9,000元；餐飲業可選擇按店舖面積申請一筆過資助，金額由25萬至220萬元不等。

政府資助只夠「頂兩丶三個月租金」

黃小姐在銅鑼灣售賣玩具精品，店舖主打人氣卡通角落生物的產品，她表示，肺炎疫情爆發至今「每個月都要蝕住做」，生意額大跌七成，「在限聚令下市民減少聚會，自然減少買禮品做生日禮物及見面禮，即使有意購物，亦不會買貴價產品，一般只願意買數十多元的產品。」她預期，隨著失業率上升，市民購買意欲進一步下降，未來市況或會變得更差。

她較早前申請政府的零售業8萬元資助，認為都「頂到兩丶三個月租金」；而業主願意減租逾三成，短期可應付部分開支，但「自己就出唔到糧」，又無法受惠於政府第二輪的工資津貼，因早前已解僱兼職員工，自己亦為自僱人士，形容零售商的經營環境非常艱難，「（政府）再唔畀多啲資助，我地真係會死！」

售賣泰國香薰的劉先生認為，工資津貼的發放速度太慢，目前已有不少商戶已結業，稱「救都救唔返」。（梁鵬威攝）

部分商戶已結業 「救都救唔返」

售賣泰國香薰的劉先生，稱疫情開始至生意插水式下跌，差過沙士時期，為入行近20年來最艱難的情況「如果去年社會事件仲賺到100蚊，依家就得返30蚊」。

他期望可以「留得低」，等待市況回復正常，「依家執咗間舖都無意思，出去打工都未必搵到工，唔通返屋企坐咩！」劉先生續指，政府推出的資助「好過無」，但工資津貼的發放速度太慢，即使他需要養數名員工，但租金貴、無人流、無生意，亦難以勉強留住夥計，以等待政府發放資助。目前已有不少商戶已結業，「依家咁遲，救都救唔返。」

生意每況愈下，他指「依家最困難係無了期咁等，每日心情都好忐忑，大家都係用唔同方法生存，但即使疫情完結，經濟都會變差，睇唔到曙光。」他又認為，目前零售商要面對網購的競爭，加上租金成本持續上漲，料實體小店的生存空間會愈來愈細。

經營台式餐廳的Anita表示，已申請百分百擔保計劃，料可借貸百多萬元，相信足夠營運多半年至九個月。（梁鵬威攝）

餐廳申請百分百擔保 夠經營至少半年

餐飲業亦是疫情下的另一災區，從事餐飲業逾20年、經營台式餐廳的Anita表示，在限聚令下，近期情況最差時一晚只有三枱客人，生意額按年大跌七成，目前只靠熟客支持，餐廳上下員工都要親自送外賣、到附近大廈「洗樓」派傳單，而營運資金緊拙，約10名員工須需延遲出糧。她透露，高峰期時她曾擁有11間餐廳，現時只餘下一間樓上分店，「做左廿幾年，經歷咁多風風雨雨，無理由會死係呢個時刻，都有少少傷感。」

她早前獲政府首輪發放20萬元資助，稱「好似一粒冰跌落一盤熱水度」，足夠支付部分薪水；以食肆面積計，她可獲政府次輪工資津貼約50萬元，又申請百分百擔保計劃，料可借貸百多萬元，加上業主願意減租一半，減低不少營運壓力。「拉埋門已經可以隨時走人，不過始終係咁多年心血，希望可以保得住個招牌，如果（政府）啲錢到手，應該都夠做多半年至九個月。」