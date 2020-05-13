【專訪】秤重技術核動力航母都用　「磅秤大王」查毅超悶聲發財

科技園主席查毅超，除了是「超人」李嘉誠的外甥外，也有「磅秤大王」之稱。他現時是福田集團董事總經理，集團生產圍繞秤重有關的產品，由較為「入屋」的是體重磅和食物磅，至尖端技術，「星級」客戶更包括世界飛機製造廠一哥Airbus（空中巴士）和法國戴高樂號航母。

入行多年，悶聲發財，說起磅秤，查毅超仍然雀躍︰「秤重係好廣泛應用嘅科技，一樽水究竟裝到幾多、一罐藥入到幾多粒、地盤一架垃圾車運到幾多建築廢料等等，都係要用重量去量度！」

福田集團在香港未算十分知名，但背景甚「猛」。集團由查文宗及李嘉誠妹妹李素華於1963年成立，最初由塑膠起家，後來則生產不同種類的小家電，如電筒、電鬚刨等。1988年，查毅超在美國羅徹斯特理工學院取得商學理學士學位後，便加入集團工作。

當時福田並無核心產品生產線，他便開始作不同試驗，誤打誤撞之下，竟在磅秤闖出一片天。「我唔係好有策略性咁去諗要做磅，果陣見到爸爸以前曾經做過隻機械廚房磅，個磅唔係就咁一條彈弓，係彈弓既盒，我覺得都好準、好精密，在嘗試建立核心產品果時，磅是其中一件試的產品！」

08年購光纖初企 掌握頂尖技術

集團曾經生產磅秤、電子溫度計、電子計時器和無線滑鼠等產品，最終只有磅秤維持到生意，「其他產品係做咗出黎，做唔到核心產品，磅就好清楚，核心技術係稱重果個sensor（重量傳感器），我哋就係咁鑽研落去。」查毅超說道。

在90年代，福田集團作了多次海外收購，於2008年收購了光纖初創公司，為壯大打好基礎。查毅超表示正因為收購了製造重量傳感器之供應商和光纖初創公司，才可以掌握頂尖的磅秤生產技術。他解釋，光纖可以用來量度應力（stress），若果把光纖鋪設在橋樑和斜坡，當這些地方開始變形、有倒塌的危險，系統便可以馬上偵測到。在軍工方面，集團的光纖更有鋪在法國戴高樂號航母船底，假如這艘核動力航母遇有危險「擴張」時，便會偵測到。「飛機和直升機的駕駛槓設有重量傳感器，Airbus和專門生產飛機駕駛槓的公司均是我們的客戶。」

查毅超說受疫情影響，集團醫療相關訂單急增，包括額頭探熱器、入藥機、點滴機重量傳感器等。（公司圖片）

疫情令生意跌少於20%

新冠肺炎肆虐全球，多國實施封城措施。查毅超透露福田集團的內地和法國工廠在2月至3月時，曾完全停工，現時已逐步復工。他說集團算是「好彩」，疫情只令生意下跌少於20%，當中與醫療相關的訂單是之前幾倍，「多到交唔到貨」，惟其他行業的訂單量則放緩。

不少人認為職業是與性格息息相關，作為「磅秤大王」，會否是「數口精」？查毅超笑稱「一啲都唔關事」，他自細讀書是「曳曳地」，在他到美國留學時，哥哥曾對他說難得來到美國，要記住做事不要半途而廢，這令他銘記在心。「果陣時覺得有啲野一係唔好做，要做就盡力做好佢，有時唔係講回報。」對於子女將來的職業，他說自己並無規定子女一定要做甚麼工作，「你鐘意做社工就做社工，鐘意做科技就做科技，佢哋自己諗啦，最重要係貢獻社會！」