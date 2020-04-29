「舊經濟人」獲馬雲點將　前港產阿里高層︰勿因出身香港而感優越

「一日阿里人，永遠阿里人。」阿里巴巴集團前總裁兼首席營運官（COO）關明生說道。秉持著這個原則，即使他離開了阿里巴巴，現在仍擔任阿里巴巴香港創業者基金董事，並為初創企業免費提供指導，其中一間便是「獨角獸」貨運物流平台GOGOVAN。

為何會為阿里盡心盡力？關明生表示，阿里巴巴是他做過最特別的一間公司，「係終身難忘」，皆因他加入阿里前，已在通用電氣工作了17年，是「舊經濟」人，其後卻在2001年加入了阿里。「獵頭公司話馬雲面試見咗5至6個新經濟人，搵人做COO，但佢比呢啲人更加新經濟，知道得更多；阿里需要舊經濟嘅系統建設、人才管理經驗，其實應該要揾舊經濟人。我就受到啟發，我可以幫新經濟融合舊經濟，改變世界都唔奇喎！」

於是他便應邀面試，最終馬雲聘請了他，一做就做了10年。從阿里巴巴前線退下來後，關明生跟拍檔開了顧問公司，用不同的身份來幫助阿里人，接客都要避免跟阿里有抵觸。「好多人搵我做顧問，我會問馬雲，馬雲話冇抵觸先至接，我哋關係好好！」他續道馬雲曾說過，希望中國的500強企業，有一半以上是阿里的「舊同學」（按：在阿里的公司文化中，同事間互稱「同學」，而員工離職則視為「畢業」）。因此，一些阿里「舊同學」剛出來創業，又想找顧問諮詢意見，關明生便會向他們提供意見。這些都是阿里的「朋友圈」。

馬雲在2008年宣布退休，消息震撼全球，原來這並非突然的決定，皆因阿里在2002年便著手制定企業接班人計劃。（資料圖片）

馬雲退休非突然決定

阿里的「靈魂人物」馬雲去年卸任董事局主席，專注慈善事業。關明生透露不少人以為馬雲的退休決定十分突然，惟他、馬雲、以及阿里高層早在2002年已著手制定succession planning（企業接班人計劃）及talent review（人才盤點），每年做兩次人才盤點，研究那些員工是有潛質，將來可發展至甚麼位置。「當時大家都唔明，我話梗係要俾下面嘅人有機會上位，公司先可以有新事物。」

然則，對於未上位的年輕人，關明生又有何寄語？關明生認為香港的年輕人不要被地區身份所局限，也不要因為出身香港而有一份優越感，不要固步自封，凡事要「趁早」，早著先機，很多時應該思考的是「What can I do for you?（我可以為你做甚麼？）」的問題，多想想自己可為公司貢獻甚麼，而不是「What can you do for me?（你可以為我做甚麼？）」，只問公司可以帶來多少收入及回報給自己。