「舊經濟人」獲馬雲點將　前港產阿里高層︰勿因出身香港而感優越

「一日阿里人,永遠阿里人。」阿里巴巴集團前總裁兼首席營運官(COO)關明生說道。秉持著這個原則,即使他離開了阿里巴巴,現在仍擔任阿里巴巴香港創業者基金董事,並為初創企業免費提供指導,其中一間便是「獨角獸」貨運物流平台GOGOVAN。

為何會為阿里盡心盡力?關明生表示,阿里巴巴是他做過最特別的一間公司,「係終身難忘」,皆因他加入阿里前,已在通用電氣工作了17年,是「舊經濟」人,其後卻在2001年加入了阿里。「獵頭公司話馬雲面試見咗5至6個新經濟人,搵人做COO,但佢比呢啲人更加新經濟,知道得更多;阿里需要舊經濟嘅系統建設、人才管理經驗,其實應該要揾舊經濟人。我就受到啟發,我可以幫新經濟融合舊經濟,改變世界都唔奇喎!」

於是他便應邀面試,最終馬雲聘請了他,一做就做了10年。從阿里巴巴前線退下來後,關明生跟拍檔開了顧問公司,用不同的身份來幫助阿里人,接客都要避免跟阿里有抵觸。「好多人搵我做顧問,我會問馬雲,馬雲話冇抵觸先至接,我哋關係好好!」他續道馬雲曾說過,希望中國的500強企業,有一半以上是阿里的「舊同學」(按:在阿里的公司文化中,同事間互稱「同學」,而員工離職則視為「畢業」)。因此,一些阿里「舊同學」剛出來創業,又想找顧問諮詢意見,關明生便會向他們提供意見。這些都是阿里的「朋友圈」。

馬雲在2008年宣布退休,消息震撼全球,原來這並非突然的決定,皆因阿里在2002年便著手制定企業接班人計劃。(資料圖片)

馬雲退休非突然決定

阿里的「靈魂人物」馬雲去年卸任董事局主席,專注慈善事業。關明生透露不少人以為馬雲的退休決定十分突然,惟他、馬雲、以及阿里高層早在2002年已著手制定succession planning(企業接班人計劃)及talent review(人才盤點),每年做兩次人才盤點,研究那些員工是有潛質,將來可發展至甚麼位置。「當時大家都唔明,我話梗係要俾下面嘅人有機會上位,公司先可以有新事物。」

然則,對於未上位的年輕人,關明生又有何寄語?關明生認為香港的年輕人不要被地區身份所局限,也不要因為出身香港而有一份優越感,不要固步自封,凡事要「趁早」,早著先機,很多時應該思考的是「What can I do for you?(我可以為你做甚麼?)」的問題,多想想自己可為公司貢獻甚麼,而不是「What can you do for me?(你可以為我做甚麼?)」,只問公司可以帶來多少收入及回報給自己。