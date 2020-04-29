【專訪】阿里開國功臣現港人身影　前COO親述巨企走過的兩大危機

科網巨企阿里巴巴為內地電商龍頭，原來在阿里的團隊之中，曾有港人成為馬雲的左右手，有份帶領阿里走過財困及沙士兩大危機，統領20多個業務部門，為阿里日後的成功立下了功勞。

這名港人就是阿里巴巴前總裁兼首席營運官（COO），現任阿里巴巴香港創業者基金董事關明生。他雖然已退下火線，但當年帶領阿里走過危機的經驗，眼下「非常時期」，絕對值得記下。關明生在講述企業如何應對逆境的秘訣時，強調最重要是「唔好死」，就像電影Last Man Standing（《不敗梟雄》）一樣，「唔好死，無論做咩都好，即使中咗好多槍，都要撐落去，對方死咗，你唔死就會得救！」

2001年初，阿里巴巴在美國、香港、東南亞、韓國、歐洲均有分部，每個月燒錢200萬美元。（資料圖片）

現今的阿里巴巴，誰不知是科網巨頭？但時光倒流至2001年，當時阿里成立僅3年，主要業務是B2B（企業與企業交易模式﹚，包括經營Alibaba.com及1688.com。那年1月，關明生加入阿里擔任COO，新官上任，迎接他的卻是一場困局——公司手上資金只有1,000萬美元，以每月「燒錢」200萬美元計，只剩下5個月命。

「殺人放火」 減慢「流血」速度

為了讓公司能夠維持營運，作為COO，關明生便與阿里管理層商討，決定採取3個B2C策略——Back to China（回到中國市場背水一戰）、Back to Coast（以沿海地區為核心）和Back to Central（把業務集中經營）。與此同時，又在30日內大刀闊斧地裁員，把員工人數由350多人，削至150人，「燒錢」金額大幅減到每個月50萬美元，令阿里有18個月時間找到商業模式。

忍痛裁員，關明生有另一個看法。他指，阿里當時面對相當大的危機，未有可持續的商業模式，因此要立即開源節流，不能盲目做事，確保能「活下去」，關明生把這次行動形容為「殺人放火」，「殺人放火唔係為咗被殺嘅人，而是為咗留低嘅人！」

關明生在2001年初參與訂立阿里的使命及企業價值觀；同年12月，阿里註冊用戶數超越100萬。（資料圖片）

翌年，阿里首次實現全年正現金流入，馬雲已提出公司不能只靠B2B業務，開始攻打其他領域，令業務板塊更完整，於是公司就籌組了團隊開始準備電商平台「淘寶」。關明生坦言拍賣網站eBay在中國收購了易趣來做C2C（消費者與消費者交易模式）生意，阿里創立淘寶是為了「伏擊」易趣，創始團隊當時均簽署了保密協議。「就算我哋2003年推出淘寶，都冇人知係阿里巴巴嘅！」事後想來，關明生仍津津樂道。

沙士時已Work From Home 借錢拉網線

不過，在籌備淘寶期間，阿里卻遇上沙士疫情。2003年4月，廣州已被列為疫區，但中國進出口商品交易會（廣交會）還是照常舉行，阿里巴巴亦有派員參加。幾日後，阿里一位參加廣交會女員工因高燒送院，後來被列為疑似病例，令阿里杭州總部600多個員工需要家居隔離。

關明生憶述，在疫症初期，阿里巴巴的員工已經自發「work from home」，但過程絕非「 㩒個制」，他們要借錢拉網線、把電腦帶回家、又將公司業務電話轉接到家裏，準備在沙士大規模爆發時在家工作。「好多同事話要準備在家工作，無人指揮嫁！我記得借咗幾十萬元（人民幣‧下同），當年對阿里巴巴黎講係好大筆錢，慶幸啲同事好自覺。」

沙士時，因有員工被列為疑似病例，阿里杭州總部全員需要隔離，馬雲鼓勵阿里人眾志成城，抗擊非典。（受訪者提供圖片）

自覺之餘，阿里也建立了平台，把所有致電到阿里巴巴杭州總部的電話，全部放在平台上，讓員工「鬥快」接聽，接通電話後，客人便會聽到員工說：「阿里巴巴，你好！」，仿如在辦公室解答客人的查詢。因此在隔離期間，員工可立即轉為在家工作，公司照常運作。「馬雲就每日打電話到隔離醫院，叫醫護人員唔好將個女同事同其他疑似病例同房，擔心會交叉感染；我就日日打電話俾同事，問下佢哋嘅情況。」

沙士時間人人減少外出，生意人也要變招，轉戰電商平台營運，關明生認為沙士令人們不敢面對面談生意，不少客人業務均受到打擊，雖然阿里員工均要接受家居隔離，但公司使命是讓天下沒有難做的生意，最重要的價值觀是客戶第一，「我哋無時無刻都諗點樣保證客戶服務唔會中斷，以支持客戶。」最終，在那段期間阿里巴巴的人流增加7倍，現金流高了5倍，又推出淘寶攻打C2C市場，埋下壯大的基礎。

為紀念沙士一役，阿里巴巴把每年5月10日定為「阿里日」，舉辦大型感謝員工及員工家人的活動。（受訪者提供圖片）

互聯網、外賣等企業 借疫風發圍

淘寶首年全年交易額（GMV）僅2,000多萬元，至今阿里巴巴的零售板塊比以往覆蓋面更廣，2019財年，其中國零售商業業務GMV按年增長19%，至5.72萬億元。

沙士17年後，又來一場新冠肺炎，關明生覺得是次疫情規模較沙士更大，影響人們的工作方式及生活習慣，很多以前不被接受的事物，例如以電話及視像會議開會，現在覺得是正常。他續道新冠肺炎影響全球經濟及供應鍊，對不少行業造成沉重打擊，導致企業均需急速變陣，以餐飲業為例，堂食生意受影響，就轉攻外賣，甚至火鍋店也做外賣。

關明生覺得，新冠肺炎為企業敲響警號，讓他們加快合併線上線下業務，利用線上來減低成本，提高效率。（受訪者提供圖片）

但疫市其實是危機並存，將有助「加速」發展無接觸經濟，「對於互聯網企業、視像會議、送貨和外賣行業，（新冠肺炎）係好大好大嘅東風！」他相信疫情下，更多病人使用線上診症，未來互聯網醫療將會掘起，而線上線下業務會加速融合及發展，企業將利用線上來減低成本，提高效率。

東風來前，香港經濟遭遇史上最大逆風，若企業經營有困難，可以如何應對？關明生認為逆境之下，企業首要原則是「唔好死」，要變陣自救，反思一下有沒有做好基本功，並改變銷售及營運方式。「香港經濟係會衰退，但（企業）最緊要係唔好死，保持健康嘅心態，開源節流，cash is king（現金為王）！」