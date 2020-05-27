【專訪】暫停舊樓收購　趙式浩轉攻電商及社交平台︰當係新嘗試！

新冠肺炎疫情稍為緩和，新盤已紛紛搶閘開售，銷情甚佳。正當市場憧憬樓市止跌轉升，富豪趙世曾兒子、帝皇資本董事總經理趙式浩卻大唱反調，認為本港疫情貌似迎來轉機，但政治問題未有解決，社會矛盾仍十分嚴重，加上中美貿易戰形勢複雜多變，現僅「保守地」發展地產業務，「暫時未必會睇住香港嘅地產，等到明朗啲再決定。」

主業停頓，不代表趙式浩「翹埋雙手」。他透露公司正研究推出電商平台及社交平台，希望把業務更多元化，「收購及自己整都考慮緊，當係新嘗試，又唔係講梗好多錢！」

帝皇資本旗下帝皇資本地產主打工廈投資及舊樓收購。趙式浩透露，受累疫情，公司舊樓收購步伐接近停滯，他解釋目前市場投資氣氛減弱了不少，情況未知會持續多久，而舊樓業主的持貨能力強，市況差也不會減價，故舊樓收購「好難做」。

趙式浩認為，目前市場投資意欲疲弱，大部分香港人「唔買就蝕底」的心態已經冷卻。（資料圖片）

籲局部撤辣穩定樓價

趙式浩直言現時情況較沙士更嚴峻，皆因當時並無政治因素影響，「依家係疫情加埋政治問題，個病毒去完又返黎，一定長期都會係度，直至到有解藥，同時，政治環境變得太快，講唔埋嫁！」

不過，趙式浩也不是極端看淡樓市，始終現時息口低，加上環球經濟及投資環境複雜，亞洲人及中國人就會「轉揸磚頭」以便保值，料跌極有個譜，「樓價不會重演沙士暴跌情況」。

與此同時，目前市場炒賣物業情況減少，趙式浩認為辣招作用不大，建議政府應局部撤辣，以穩定樓價和刺激樓市交投，例如把住宅物業從價印花稅（AVD）由15%降至8.5%。「個市好果時你放辣招，就話係唔想樓市升得太熾熱，影響市民置業，咁依家環球同埋香港經濟都咁差，應該要開始減辣，希望見到政府主動去做呢件事！」

趙式浩預期香港樓市不會像沙士時暴跌，除非美國取消香港獨立關稅區地位，「玩到咁大，成個社會已經冧哂，呢樣野係返唔到轉頭」。（資料圖片）

行行出狀元 有能力可試新事物

為了多元化發展業務，公司正研究推出電商平台及社交平台，收購現有的平台及自行建立均有考慮，「我哋手頭上都有資源，諗緊將啲資源整合，一啲合併、一啲自己做。」趙式浩強調電商平台會是「有啲gimmick（噱頭）嘢響入面，有啲似HKTVmall，但會更加針對某一類客戶群。」而社交平台將會有一些商業合作，亦會篩選主播，希望做到3嬴局面，讓KOL（網絡紅人）、公司、及大眾都可以從中得益，並且拉近用家、觀眾與主播之間的距離。

問及他擔任非執董的卓能集團（0131）會否作出此類新嘗試，趙式浩坦言卓能是傳統地產發展商，爸爸趙世曾比較守舊，不過每一間公司都有獨特之處，卓能雖然守舊，但好「穩陣」，爸爸有時也會做新嘗試，惟這些嘗試要他覺得舒服，「好似卓能搵咗名模林志玲宣傳旗下深圳龍華區樓盤卓能雅苑，佢明呢啲係Marketing（市場推廣）嘢，啲人鍾意睇靚嘢，呢個就係佢睇到嘅創意！」趙式浩續道爸爸現時大多關注海外及內地的物業市場，待合適的時機便會出手，而卓能將來的發展，最重要是爸爸的意願，「點樣做、點樣行一定要問返我老豆」。

趙式浩寄語年青人若然有能力的話，可以多作嘗試，不要怕辛苦，多儲一點經驗。（黃舒慧攝）

經濟轉差，今年應屆畢業生均面對就業困難問題，那麼他們應該先找工作，還是去進修？趙式浩建議畢業生應先工作，並且進入中小企工作，因為在這些公司中，他們可以學習更多事物，反而大公司內工作會分得比較細緻。另外，他覺得中小企僱主會較願意讓員工嘗試新事物，但大公司則要視乎上司的性格，若然僱主肯給予機會，當然要學習更多事物。「依家做嘢唔同咗以前，以前就話乜都大公司，依家3至5個朋友都可以成立一間公司。行行出狀元，有能力梗係可以去試，唔好框死咗自己！」