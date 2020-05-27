富二代「貼地」經歷　趙世曾兒子趙式浩︰犯錯被發大　無錯被人屈

不少人一聽到富二代，便會覺得他們「靠父幹」、「離地」和「食飯唔知米貴」，想擺脫這些標籤，談何容易？

船王趙從衍孫、富豪趙世曾兒子趙式浩一直努力「貼地」。他大學畢業後留在父親公司卓能集團（0131）工作了6年，於2011年自立門戶，創立帝皇資本，多年來做物業投資、建築工程、室內設計等，「希望有新嘗試，在地產上全面發展。」趙式浩接受《香港01》專訪，講述自己「貼地」一面。

卓能集團早年主打豪宅市場，近來則逐漸進軍內地發展。（卓能網頁截圖）

卓能主打豪宅，帝皇資本也有做地產，何解又搞多「瓣」？「做上家（地產）係睇唔到下家嘢，好簡單我去到地盤，工頭同埋大判會掩住哂啲嘢，只會睇到好嘅一面。」趙式浩說道。

所以，他的地產項目採用自家班底，大大縮短完工時間，「例如我哋有個項目2月成交，9月交樓，所有嘢我心裡有個底，你同我講地盤、工程嘢我全部知，電、泥水點樣做，價錢我全部心裡面有個底，咁咪做得快。」在2018年，旗下的分公司帝皇資本地產推出新蒲崗海德匯工作間項目，項目開售一個月內已沽貨八成，獲得市場好評。

做富二代都有「壞處」

不過，創業之路是毫不容易，他也交過不少學費，例如公司曾經遭到客人拖數，拖拉了3至4年後，客人才說要打個八折找數，「到最尾打個和已經好叻，有啲可能要輸，呢啲咁嘅客，下次見到都要小心啲，同埋啲嘢要大家講清楚！」

作為富二代，做生意會否有更大優勢？趙式浩認為任何事情總有優劣，富二代的好處是人們會願意給予更多機會，做事會比較順利，但壞處是樹大招風，有不少人會妒忌，甚至是希望他犯錯，「如果犯錯，可能就會有啲人借機發大佢。就算冇犯錯，都會俾人屈。」他續道，在推出海德匯時，因為沽貨快，個別同業私下跟地產代理投訴，聲稱該項目某些細節位做得不夠好，「會話係咪因為趙世曾個仔，特別幫佢賣多啲呀咁！」

趙式浩（Howard）將娶現年29歲的NowTV新聞小花廖康如（Lilian）。（網上圖片）

不希望傳媒報道子女

名人兒子，悠悠之口注定難掩，趙式浩與前度女友育有一子，現已8歲，本月底也將在家人見證下，與NowTV新聞主播廖康如簽紙結婚，女方已懷有身孕。自己做父親，趙式浩又是如何管教小朋友？

他透露，自小已獨自搭巴士從學校回家，或者去爸爸公司，「我細個有朋友住摩星嶺寮屋區，果陣成日去佢屋企打機㗎，4個男仔一齊打機食野。」時代不同，趙式浩坦言未必會讓兒子自己搭巴士，反而會陪他搭巴士，「我老豆放心我啫，唔代表我放心我個仔嫁，覺得呢套對佢嘅成長唔係最好。」也會讓兒子賣旗籌款，更加「接地氣」，並且認識來自不同階層的朋友。

可是，他卻不鼓勵兒子出鏡，「以前我老豆逼我要出鏡，或者我爸爸去左咩場合做咗啲咩嘢，返到學校，連老師都講埋一份，俾人咁樣指指點點，心裡係唔好過。」所以，即使傳媒拍攝到他兒子的照片，他也不希望傳媒報道，「我覺得細路仔唔好將佢拖落去！」

快將成家立室，對不少人來說是人生大事，趙式浩則自言心態上沒有太大轉變，認為只是人生必經階段，「多個人要照顧，一個變2個，2個變3個。」在時間分配方面，他透露星期六通常是家庭日，而星期日則是backup day（後補日），若果未完成工作、休息不充夠，他便會在星期日補回，「每一樣野都會突然要擺多啲時間，最重要係攞個平衡！」