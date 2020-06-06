【基金訪問】瑞幸造假釀信任危機　行健CEO：選股考慮ESG不可或缺

瑞幸咖啡自曝財務造假後，針對中概股的狙擊接踵而來，愛奇藝、跟誰學等陸續成為目標，同一時間，美國參議院早前通過法案，要求外企接受美國的會計審查，引致中概股集體退市的憂慮。

行健資產管理行政總裁顏偉華（Franco Ngan）指，中概股爆出退市憂慮，源於市場對他們ESG中的G（Governance，企業管治）不信任，他認為有問題的公司，在那個地方上市對投資者來說都有風險，小心考慮ESG已是選股時不可或缺的一步。

顏偉華接受《香港01》專訪時表示，投資者在選股時可能未完全考慮環境、社會和公司治理﹙ESG﹚因素，然而，他認為在中國投資，考慮ESG元素已到了必須的地步，相信未來ESG會愈被投資者和監管機構重視。

顏偉華建議，投資者可參閱公司年報的ESG部分。而部分企業亦會另發可持續發展報告。（區嘉俊攝）

ESG是投資研究框架一環

顏偉華說，ESG不止防範財務造假，而是整個投資研究框架的一環，舉例旗下基金在考慮上市企業的業務增長、技術，管理層質素後，一定會考慮公司的ESG表現，「如環保條例愈來愈嚴格，行差踏錯會引致Financial risk（財務風險），不可以不看」。

他說：「以前ESG只講風險，現在更多是講機會，當ESG做得好，競爭對手會被你拋離，拎國際品牌訂單亦更易，也是增長一種。」

建議散戶參考機構評級 閱年報

不過散戶資源較小，又如何監察其投資了的企業的ESG表現？顏偉華指，一般散戶難直接與企業管理層溝通接觸，可先參考大型機構如Morningstar，MSCI等對上市企業所作的ESG評級，這些評級為公開資料。

另外，他指投資者亦可閱讀公司年報中的ESG部分，聯交所早前宣布《環境、社會及管治報告指引》的修訂將於7月1日生效，令《ESG指引》加設強制披露要求，投資者可多加審閱。

顏偉華有超過24年基金管理行業經驗。曾任惠理集團的行政總裁及執行董事。（區嘉俊攝）

ESG表現好 長遠有利企業競爭力

考量企業的ESG表現，除了能夠關注公司在環境、社會和管治方面的表現，長遠亦有利提高公司競爭力。

顏偉華舉例，其基金關注的一家製衣股，屬於勞動力密集公司，故會特別關注公司在Social（社會）方面的貢獻，發現到公司對員工十分照顧，如建房讓員工低價買入，又會斥資逾千萬在農歷新年預約400架旅巴接載員工回鄉和返廠，以照顧員工春節難買火車票，令員工流失率較同業更低，增加效率。

他說，製衣本身屬低毛利行業，但公司毛利較同業平均高出10%，便是因交付準時和穩定，得到品牌客戶青睞。

ESG表現好未反映在估值

顏偉華認為，ESG做得好的公司，估值上未完全體現，隨著高端投資者愈趨著重ESG，如國家主權基金、退休基金、慈善基金等，「無人唔提ESG」，加上不少家族企業信託到了第二或第三代「揸旗」，較上一代老企業家，更著重投資對地球、人類和社會是否有貢獻，長遠將有利ESG表現好的相關資產估值提升。