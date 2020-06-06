【基金訪問】中概股回歸港長遠受惠　不憂中美角力因「資金逐利」

中美兩國局勢緊張之際，美國國會通過一項法案，若上市公司審計稿連續3年無法被監管機構審查，便有可能遭強制退市，引發中概股「逃亡潮」的憂慮，網易（9999）及京東率先「回家」，香港成這些中概股的落腳點，成為間接受惠者。

行健資產管理行政總裁顏偉華受訪時指，中美角力造成市況短期波動，但中概股回歸本港上市，對香港長遠是重大利好，「香港作為國際金融中心，最重要有資金流動，有好的公司吸引國際資本來。現時回歸的公司都做到這效果，將令香港市場有更多活水流入」。

中概股陸續回家，對於未來港股格局變化的看法，他指，現時回歸的中概股大多是較有名的科技企業，規模大和質素高，未來樂見恒指加入更多科技公司。

不過，他認為此消彼長下，香港業務為主的公司，尤其是沒有亮點的板塊，如本地地產股、銀行股，本地零售消費股，得到的注意力會減低。

行健CEO顏偉華指，樂見恒指加入更多科技公司。（區嘉俊攝）

瑞幸咖啡爆發財務醜聞，明顯影響投資者對中概股的信心，問到大量中概股回流本港，會否有良莠不齊的情況，他說中概股在美國上市的市值，已超過1.1萬億美元，而僅阿里巴巴一家公司，市值已佔整體中概股近半，意味較小型的中概股數目眾多，而質素受到質疑的公司多數在此類，相信港交所會把關。

顏偉華又認為，中概股回港上市，有利其估值提升。他說，中概股在美上市能夠接收國際資本，但一般內地散戶幾乎買不到，若回港上市，有興趣的國際資本照樣可以配置，分別是，只要假以時日，這些中概股始終會納入港股通，最終吸引到大陸的資金池。

他說：「這批投資者正正對這些公司感覺最舒服，有信心，因為真正在使用公司服務，有生活體驗，與外國投資者往往帶懷疑眼光有差異。」長遠而言，對相關公司估值，及香港資本市場流動都有正面作用。

顏偉華指，中概股納入港股通有助吸引內地資金，長遠利提升估值。（資料圖片）

中美爆金融戰？資本最終追逐利潤

然而，中美關係因肺炎疫情而走回低谷之際，在美國上市的中概股成為當地政界攻擊的對象，為局勢雪上加霜。中國外交部長王毅上月在兩會上明確指出「新冷戰」之說，指責美國一些政治勢力正將中美關係推向新冷戰。

顏偉華指，不猜測美國對中概股的可能行動，在中美角力的大環境下，兩國在金融戰，貿易戰等都會有不同小動作，但他確信，突發政策或事件只會短暫影響股票市場，資本本性最終都是追逐利潤，只要公司優質，有執行能力，有誠信，有創新能力，始終能夠吸引資本關注。